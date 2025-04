Come all’andata l’Atalanta rimonta la Pro Patria 2-1

Come all’andata a Caravaggio, anche a Busto Arsizio la Pro Patria va in vantaggio sull’Atalanta Under 23 ma esce dal campo con zero punti dopo esser stata rimontata per 2-1.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Atalanta Under23 4 di 37

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Solo effimero il vantaggio firmato da Toci, alla prima rete stagionale imbeccato da Terrani al 7′. La dea di Bergamo ribalta la gara trovando per due volte su calcio da fermo. Il pareggio arriva prima, al 15′, con Obric che di testa premia il corner dalla bandierina e fa 1-1. Sempre di testa sarà poi il goal di Bergonzi che direttamente da una rimessa laterale, battuta con le mani da Bernasconi, fisserà il risultato finale al triplice fischio, al 94′, quando, nel parapiglia finale, sarà espulso Alcibiade.

