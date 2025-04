Rissa davanti alla stazione Nord di Busto Arsizio. Ferito un 26enne

Una rissa ha coinvolto diverse persone nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, davanti alla stazione delle Ferrovie Nord in via Vincenzo Monti a Busto Arsizio. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito dai cocci di bottiglia utilizzati dai litiganti, fortunatamente in maniera lieve.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio ma quando sono arrivati hanno trovato solo un cittadino di origine nordafricana ferito. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha prestato le prime cure al giovane per poi trasportarlo in ospedale in codice verde. Sull’episodio indaga la Polizia di Busto Arsizio.