Sconfitta che brucia per Colombo e Nicco: “Mancata la freddezza in area di rigore”

La Pro Patria stecca l’esordio contro il Renate, che espugna lo Speroni 0-1 grazie al gol del subentrato Egharevba nella ripresa. L’allenatore dei bustocchi Riccardo Colombo e il capitano Gianluca Nicco analizzano la sconfitta.

COLOMBO 1 «Il calcio è anche questo: il Renate non ha passato la metà campo, si è affidata ai lanci lunghi, alle ripartenze, ha fatto un tiro in porta e ha fatto goal. Noi abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo rispetto alla ripresa quando i nostri avversari si sono abbassati ancora di più e abbiamo fatto fatica contro il loro muro».

COLOMBO 2 «Mi aspettavo che il Renate scendesse in campo con il 442, invece hanno giocato con un rombo e stretti per non far arrivare le palle ai trequartisti. Era la partita che mi aspettavo? Me li aspettavo leggermente più aggressivi e meno bassi, anche se grosso modo sapevo che la partita sarebbe stata questa, con loro che avrebbero voluto ripartire. Sinceramente abbiamo concesso pochissimo. Sono soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi, ovviamente non lo sono del risultato, nessuno dei ragazzi lo è: sono tutti incazzati. Questa rabbia si trasforma in benzina per la prossima partita».

COLOMBO 3 «Il nostro atteggiamento è stato giusto, abbiamo fatto quello che abbiamo provato in allenamento: quel che ci manca è la freddezza e determinazione in area di rigore. Il campo, inoltre, non ci dà una mano: l’ultimo passaggio è difficile e questo ha aiutato più il Renate rispetto a noi e possiamo farci poco: un po’ di fastidio lo dà».

NICCO 1 «Abbiamo fatto una buona partita, specialmente nel primo tempo. Secondo me potevamo anche andare in vantaggio. Sicuramente la sconfitta è immeritata: abbiamo avuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita, il Renate ha avuto due occasioni e in una ha fatto goal, sono stati più bravi di noi sottoporta. Perdere una partita così dà ancora più fastidio».

NICCO 2 «Abbiamo avuti degli spazi, magari in mezzo al campo alcune giocate è difficile vederle e non vengono sfruttate. Magari noi centrocampisti avremmo potuto provare qualcosa in più anche il tiro da fuori. Penso che è stata una soluzione provata poche volte. Modi per far gol ne abbiamo avuti ma purtroppo non siamo riusciti a segnare».

NICCO 3 «Obiettivo personale? Aiutare i giovani con la mia esperienza. Quest’anno abbiamo cambiato tanto e stiamo facendo bene, oggi sono contento di come abbiamo fatto la partita, dispiace per il risultato ma stiamo giocando un buon calcio e quella di oggi è una buona partita. Però quando perdi 1 a 0 anche se “abbiamo giocato bene, abbiamo giocato bene” alla fine i 3 punti li hanno presi gli altri. (Scherzando), forse meglio giocare un po’ meno e vincere le partite».