Le “Ladies of Jazz & Swing” protagoniste a Busto Arsizio

Prosegue a Busto Arsizio la rassegna musicale JAZZaltro, che giovedì 10 luglio 2025 alle ore 21.00 propone un nuovo appuntamento nella suggestiva cornice di Villa Ottolini Tosi con lo spettacolo “Ladies of Jazz & Swing”.

Il concerto, a ingresso libero con possibilità di libera donazione, è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio e inserito nel cartellone di BAEstate. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la Sala Pro Busto, in via Cesare Battisti 12.

Un omaggio alle grandi voci femminili del jazz

“Ladies of Jazz & Swing” è un progetto che intreccia musica dal vivo, immagini e narrazioni per rendere omaggio ad alcune delle più iconiche interpreti del jazz e dello swing: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Nina Simone, Peggy Lee, Etta James, Carmen McRae, Dee Dee Bridgewater, e molte altre. Figure che hanno lasciato un’impronta profonda nella storia della musica e che continuano a ispirare generazioni di artisti.

Protagonisti della serata saranno la cantante Dagmar Segbers, artista tedesco-olandese dalla vocalità duttile e raffinata, e il pianista Michele Fazio, noto per il suo approccio elegante e lirico al jazz contemporaneo. Ad arricchire l’ensemble, la presenza speciale del trombettista Marco Brioschi, tra i più apprezzati interpreti nazionali dello strumento.