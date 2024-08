Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 30, 31 agosto e 1 settembre

Al Parco del Cioss di Besozzo torna il “Picnic in bianco”. Un’esperienza unica, in cui il bianco sarà il filo conduttore della serata. Il ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza. (La foto è uno scatto di Marco Revrenna).

Un weekend con gli Alpini: buon cibo, musica e solidarietà all'area feste di Casorate. La tre giorni è organizzata dal Gruppo di Gallarate, con una grande proposta culinaria, con gnocchi, polenta con vari condimenti, un giorno speciale con fritto misto. E poi ci sono i concerti per stare insieme. "Dalla Spagna di Ravel alle Stelle di Hollywood", lo spettacolo a Brezzo di Bedero. Per la 50ª Edizione della Stagione Musicale della Canonica, domenica 1 settembre alle ore 21.00 protagonista il rinomato Faccini Piano Duo.

BIANDRONNO – La Pro Loco di Biandronno, con il patrocinio del Comune di Biandronno, presenta Beer ‘n Sound, un evento che unisce musica dal vivo, buon cibo e tanto divertimento in un weekend imperdibile. L’evento si terrà presso Bosco del Fauno, location magica nella natura, gestito proprio dalla Pro Loco, offrendo un’atmosfera unica per tutti i partecipanti, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Tutte le informazioni

MALNATE – Si conclude questo weekend la XXI edizione di GuroneInFesta. Durante la manifestazione si alterneranno eventi musicali, culturali e di intrattenimento, sempre accompagnati da una variegata proposta culinaria. Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre la carovana del festival del cibo da strada per eccellenza, Rolling Truck Street Food, torna nella location unica di piazza Imbarcadero a Porto Valtravaglia, con specialità nazionali e internazionali, musica e fresche birre artigianali. La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Fuochi d’artificio a Sesto Calende: tutte le informazioni sullo spettacolo sul Ticino. Sabato 31 agosto lo spettacolo pirotecnico sopra le acque del Ticino che separano Lombardia e Piemonte. La breve guida: dall’orario dei fuochi alle principali piazze animate dalla musica dal vivo – Tutte le informazioni

MILANO – Domenica 1 settembre torna l’apertura del 39° piano di Palazzo Lombardia. L’accesso al Belvedere è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti. Si consiglia di prenotare subito l’ingresso sul sito – Tutte le informazioni

OSSOLA – Spazzacamini, Sbrinz e musica: un ricco weekend in arrivo nelle valli ossolane. In Val Vigezzo l’appuntamento più atteso della stagione ma non è il solo. Ecco alcune iniziative in programma nel fine settimana – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Incontri, pellegrinaggio notturno e meditazioni nel verde: la Patronale di Tornavento. Il piccolo villaggio affacciato sulla valle del Ticino in festa. Con un programma non scontato – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio il “bagno di Gong“ per ascoltare il rumore dell’anima. Marco Pirona, 41 anni “gong master“, spiega: “Il silenzio non esiste, viviamo nelle vibrazioni” – Tutte le informazioni

BESOZZO – Al Parco del Cioss di Besozzo torna il “Picnic in bianco”. Un’esperienza unica, in cui il bianco sarà il filo conduttore della serata. Il ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza – Tutte le informazioni

CISLAGO – Scoprire i tesori nascosti della Chiesa di Santa Maria della Neve. Domenica 1 settembre visita guidata a un autentico gioiello storico della provincia di Varese. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Una cena medievale tra erbe e spezie al Bosco del Lazzaretto di Somma Lombardo. La casa di Mago Merlino propone per venerdì 1 settembre Signoria Vostra… il banchetto è servito, cena ricca di erbe e spezie, letture, animazione e magia – Tutte le informazioni

SANGIANO – Sangiano si prepara per la “Notte Rosa 2024”. Questa serata ricca di divertimento promette di essere indimenticabile, con cibo, musica e spirito di comunità, dalle 17 fino a mezzanotte – Tutte le informazioni

TRADATE – Apertura Centro Didattico Scientifico con LibroGame Live e EcoPlanetario. L’attività rientra nell’ambito del progetto “Green it up!”, un’iniziativa di Istituto Oikos Onlus con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello torna il Festival “Lago Incantato, teatro per tutti a cielo aperto”. Un festival nei luoghi più suggestivi di Laveno Mombello, in spazi aperti, palcoscenici naturali dove grandi e piccini potranno immergersi nella bellezza delle rappresentazioni teatrali. A partire dal 30 agosto – Tutte le informazioni

GAVIRATE – “Il Mio Lago – Follow my dream”: un giorno di sport, solidarietà e divertimento a Gavirate. L’evento è organizzato in collaborazione con Golden Beach, MABA Cycling Center, SOFI Design, Varesi Valter, Tabatha Vigevano e Sound Station. Il ricavato sarà devoluto per sostenere l’associazione “Le Farfalle Lilla” – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Auto americane, Harley Davidson e rock, weekend “rombante”. Il 31 agosto e il 1° settembre 2024, l’area feste ospita la quarta edizione del Blu’s American Play. Tutto il programma dell’evento – Tutte le informazioni

BIANTRONNO – Beer’n Sound: Un weekend di musica, divertimento e buon cibo a Biandronno. L’evento si terrà al Bosco del Fauno, location magica nella natura, offrendo un’atmosfera unica per tutti i partecipanti, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre – Tutte le informazioni

ANGERA – Sabato 31 agosto mercatino a km0 sul lungolago Piazza Garibaldi nei pressi della fontana e del parco giochi, dalle ore 8.30 alle 12.30; Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre prosegue la tradizionale Festa Rionale in via Bruschera accanto alla chiesetta con musica, danze e buona cucina.

ANGERA – Domenica 1 settembre itinerario naturalistico, guidato e gratuito, offerto dalla città, “Riconoscere i doni della terra. La camminata si svolge lungo il sentiero delle erbe e degli alberi CAI E614 e fino all’Agriturismo il Vecchio Castagno. Posti limitati, prenotazioni entro venerdì mattina in Infopoint Turistico. infopoint@comune.angera.it

BESANO – A Besano tre giorni di festa per la Madonna di S. Martino. Da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre tanti appuntamenti per un fine settimana di giochi, momenti di preghiera e di divertimento – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Septemberfest raddoppia: Venegono saluta l’estate con due weekend di musica, birra e cibo. Dal 30 agosto al 1° settembre in piazza Mercato il primo fine settimana dell’evento organizzato dalla Pro loco di Venegono Inferiore. Musica e divertimento tornano nel weekend dal 5 al 7 settembre – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Un weekend con gli Alpini: buon cibo, musica e solidarietà all’area feste di Casorate. La tre giorni è organizzata dal Gruppo di Gallarate, con una grande proposta culinaria, con gnocchi, polenta con vari condimenti, un giorno speciale con fritto misto. E poi ci sono i concerti per stare insieme – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO– A Somma Lombardo la festa di San Coronato. Da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre le iniziative organizzate dalla comunità di San Bernardino – Tutte le informazioni

COMERIO – A Comerio due giorni di festa in musica con Filarmonicando. La manifestazione prevede due serate di musica dal vivo con le note dei “Good Game 4 Friends” e del “Trio Selene”, con stand gastronomici che saranno aperti sabato e domenica dalle ore 19.00 e domenica a pranzo dalle ore 12.00 – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – Ad Arbizzo di Cadegliano Viconago torna la festa della Madonna delle Grazie. Il programma prevede tre giorni di festa con stand gastronomici, balli, riti religiosi e la tradizionale pesca di beneficenza – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Golasecca verso la conclusione della Festa Patronale. I festeggiamenti si concluderanno sabato 31 agosto Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 1 settembre appuntamento a Castiglione con la “Fiera del Cardinale”. Torna il tradizionale appuntamento. Per questo mese l’evento farà registrare la presenza di più di ottanta espositori – Tutte le informazioni

TRADATE – Abbiate Guazzone si prepara alla Festa della Madonna delle Vigne. Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre torna un appuntamento comunitario molto sentito – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Al Parco Gaggetto torna il Laveno (end of) Summer Fest. Tre giorni al parco Gaggetto sul lago Maggiore: il 30, 31 agosto e 1° settembretanti eventi, dal teatro ai concerti – Tutte le informazioni

VARESE – Festa di fine estate per i Giovani Democratici della Provincia di Varese. Appuntamento all’area feste della Schiranna: alle 19:30 apriranno bar e cucina, mentre il DJ set inizierà alle 21:00 – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Grande festa agricola a Caronno Varesino: quattro giorni di tradizioni e divertimento. Dal 29 agosto al 1° settembre, la Pro Loco di Caronno Varesino organizza la 6ª Festa Agricola, che si terrà presso i campi di Via Marconi – Tutto il programma

ANGERA – La Bruschera fa festa con musica, sport e buona cucina. Venerdì l’appuntamento sportivo con “La Bruschera in corsa”. Per tre sere e per il pranzo della domenica sarà attivo lo stand gastronomico a cura degli Amici della Bruschera – Tutte le informazioni

VARESE – Mirabilia: l’arte di vivere il bello al Castello di Masnago. La Associazione liberi artisti della Provincia di Varese e l’Associazione Culturale Segreta Isola di Como in una mostra insieme – Tutte le informazioni

GALLARATE – Ultimo weekend per Tavernari e Coltro al Maga. C’è tempo fino a domenica 1 settembre per visitare le due mostre. Il prossimo appuntamento è con la grande mostra dedicata al design – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Cinque fotografi in mostra a Porto Ceresio, il racconto per immagini di una passione per il bello e il territorio. Nello spazio espositivo di piazzale Luraschi le foto di Enza Raso, Vilma Cavazzini, Gianpietro Toniolo, Dora Marì De Rosa e Domenico Semeraro. La mostra potrà essere visitata da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona una mostra rende omaggio allo sbarco del primo uomo sulla Luna. Il Circolo culturale Masolino da Panicale sabato 31 agosto, domenica 1° settembre, sabato 7 settembre e domenica 8 settembre, propone nella sede della Pro loco la mostra “55 anni fa: il primo uomo sulla Luna” – Tutte le informazioni

AZZATE – “Visioni personali”, le foto di Marina Paola Battaini e Alberto Crugnola in mostra ad Azzate. Una mostra “tre in uno” alla sala “Giuseppe Triacca”, grazie alla Pro Loco di Azzate – Tutte le informazioni

AZZATE – “La Spartizione” di Piero Chiara in scena nel giardino comunale di Azzate. Appuntamento venerdì 30 agosto alle ore 21. La regia e la drammaturgia sono affidate a Marco Filatori. Ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza l’incontro con Mauro Porcini, il pluripremiato designer varesino. Appuntamento per il prossimo 30 agosto in un dialogo organizzato dall’ordine degli architetti di Varese e condotto da Giorgio Caporaso. Nell’occasione Porcini, riceverà una targa d’onore dell’Ordine degli architetti di Varese – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Rimandato al 31 agosto il terzo incontro sui Racconti della Valle su “Il furto della Gioconda”. Quest’ultimo incontro della stagione è dedicato alla storia più famosa che ha avuto ed ha tuttora un eco internazionale, visto che è stata brevemente rappresentata anche durante l’inaugurazione spettacolare delle olimpiadi di Parigi – Tutte le informazioni

CUNARDO – “Natura Ipnotica”: un concerto esperienzale all’Orrido di Cunardo. Domenica 1 settembre alle ore 9.30 l’evento con i musicisti Francesca Coizet e Alessandro De Simoni e il Gruppo Speleologico Prealpino – Tutte le informazioni

MALNATE – A GuroneInFesta i “Domani Smetto”, tribute band ufficiale di J-Ax e Articolo 31. Nel repertorio della serata del 31 agosto anche i Pinguini tattici nucleari, Jovanotti e 883, con ingresso libero – Tutte le informazioni

CUNARDO – Blues in piazza. Venerdì 30 agosto programma ricco di attrazioni ed attività per intrattenere un pubblico di ogni genere. L’evento è organizzato da “MB Music Studio” e “M.G. Service”, in collaborazione con l’Associazione Culturale e Folkloristica “I TENCITT” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gli “Aironi Neri”, la tribute band dei Nomadi, in concerto per Unicef a Busto Arsizio. La tribute band ufficialmente riconosciuta dai Nomadi in concerto domenica 1 settembre alle 21.30 in Piazza Santa Maria – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – “Dalla Spagna di Ravel alle Stelle di Hollywood”, lo spettacolo a Brezzo di Bedero. Per la 50ª Edizione della Stagione Musicale della Canonica, domenica 1 settembre alle ore 21.00 protagonista il rinomato Faccini Piano Duo – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – RandoAIL, una pedalata contro le leucemie a Lonate Ceppino. Due le gare: una per tutti da 100 chilometri, una di 200 chilometri per i più allenati – Tutte le informazioni

HOCKEY SU GHIACCIO – Mastini in pista alla Acinque Ice Arena per la prima amichevole dell’anno contro Chiavenna sabato 31 agosto alle ore 18.30

CALCIO – Sfida di Coppa Italia di Serie D al “Franco Ossola” tra Varese e Varesina. Fischio d’inizio domenica 1 settembre alle ore 15.00

CALCIO – Esordio casalingo per il Milan Futuro, che giocherà la sua prima storica gara interna – in attesa che si concludano i lavori al “Chinetti” di Solbiate Arno – allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio. Camarda e compagni saranno impegnati dalle ore 18.00 di domenica 1 settembre contro il Carpi.

ANGERA – ARONA – Domenica 1 settembre traversata a nuoto la gara non agonistica di km 1,2 partirà dal Lido La Noce alle 11:45. Programma gare completo sul sito ProLoco Arona.

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dal 30 agosto al 1 settembre. Ad Angera la festa della Bruschera, a Sesto i fuochi e sulla sponda piemontese musica e sagre. Ricco weekend sulle sponde del Verbano e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND A LEGNANO E ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 30, 31 agosto e 1 settembre. Ancora un fine settimana di festa tra sagre, feste della bitta e spettacoli di teatro e musica. Ecco gli appuntamenti selezionati per voi con qualche consiglio per una gita fuori porta – Tutte le informazioni