A Porto Valtravaglia un nuovo appuntamento con gusto e divertimento, torna il Rolling Truck Street Food Festival

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre la carovana del festival del cibo da strada per eccellenza torna nella location unica di piazza Imbarcadero a Porto Valtravaglia, con specialità nazionali e internazionali, musica e fresche birre artigianali. La partecipazione è gratuita

I migliori Street Chef d’Italia tornano nella caratteristica location di Porto Valtravaglia per una tappa unica nel suo genere: tre intense giornate per assaporare il gusto autentico del vero cibo di strada, brindare con fresche birre artigianali e ballare a ritmo di musica.

L’appuntamento è in piazza Imbarcadero, venerdì 30 agosto dalle 11.00 a mezzanotte; sabato 31 agosto dalle 11.00 all’1.00; domenica 1 settembre dalle 11.00 a mezzanotte. A disposizione di tutti i migliori Food Truck,

per un servizio continuato no-stop per non perdersi nessuna delle specialità della tradizione Italiana e di quella Internazionale, preparate al momento.

Ad animare le serate, venerdì alla consolle Dj Ricky e sabato gli Escape Band per un viaggio attraverso le migliori HIT DANCE degli anni ‘80, ‘90 e 2000.

Chi ama la cucina italiana sarà felice di fare un salto da “Apetitosa” e assaggiare arrosticini abruzzesi e olive ascolane, poi pan tometta, pan tartufo e pan pork da “Pan Pan” e ancora panzerotti, gnocco fritto e pinsa da “Mordicchio on the Road”, mentre “Le Comunaglie” propone Hamburger e tagliata di Chianina.

Un salto in sud Italia e proseguiamo con pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine di “Sapori di Sicilia”.

Per chi ama il gusto del mare frittura di pesce, panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà di “Kraken” e ancora carpaccio di Polpo, panini gourmet con polpo e ostriche di “Street Sea Food”

Il viaggio gastronomico prosegue fuori dalle frontiere italiane per gustare falafel e pita di “Itaka” o specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea di “Henri’s Street Food”. Voliamo invece in Messico da “Awakte Zaperoco” per golosi burritos, tacos e nachos.

Per finire, un dolce assaggio dei churros di “Churritos”.

Non mancheranno i vini e i cocktail di “La Giardinetta” e “La Spritzeria on The Road”, oltre a tante freschissime birre artigianali.

Ulteriori informazioni

L’evento, organizzato da Nova Eventi e patrocinato dal Comune di Porto Valtravaglia, è a partecipazione gratuita.