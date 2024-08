Apertura Centro Didattico Scientifico con LibroGame Live e EcoPlanetario

L’attività rientra nell’ambito del progetto “Green it up!”, un’iniziativa di Istituto Oikos Onlus con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale

Questa domenica preparati per una fantastica avventura!

– dalle 14.30 alle 17.30 potrete giocare insieme a noi LibroGame Live “La selva del Fato”. Per l’occasione i personaggi dell’avventura saranno presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda. Non perderti questa fantastica avventura!

Età consigliata per gli esploratori del bosco 10+ anni

Sarà l’occasione per:

▪ provare in anteprima il LibroGame Live “La Selva del Fato”

▪ vivere un’avventura fantastica attraverso il tuo smartphone

▪ divertirti giocando il ruolo di protagonista

▪ sfidare i tuoi amici

▪ esplorare la natura del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Tutto quello che ti servirà sarà uno smartphone, abbigliamento comodo e tanto coraggio per immergerti in questa nuova esperienza!

L’attività LibroGame Live rientra nell’ambito del progetto “Green it up!”, un’iniziativa di Istituto Oikos Onlus con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale.

PARTECIPAZIONE GRATUITA (ESCLUSO ECOPLANETARIO CHE È A PAGAMENTO) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

———

Ecco altre opportunità di partecipazione:

Viaggio in EcoPlanetario (unica attività a pagamento)

Sentiero Natura (percorribile con visita guidata gratuita a cura delle GEV del parco o in autonomia)

Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Sentiero della Magia del Bosco

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

FitoSafari Fotografico

Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

_________________________

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

————————–

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic