A Somma Lombardo la festa di San Coronato

La comunità di San Bernardino di Somma Lombardo si prepara a celebrare la tradizionale festa di San Coronato, che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre 2024. Il programma della festa è ricco di eventi religiosi, musicali e gastronomici, pensati per coinvolgere persone di tutte le età.

Venerdì 30 agosto la festa inizierà alle 21:00 nella Chiesa di San Bernardino con un concerto di fisarmoniche a cura di Stefano Capra, un’occasione imperdibile per gli amanti della musica tradizionale.

Sabato 31 agosto, a partire dalle 19:00, l’evento sarà dedicato ai piaceri della tavola e alla buona musica. Presso la Casa del Curato verrà aperto lo stand gastronomico, dove sarà possibile gustare piatti tipici della festa. La serata sarà allietata dalla musica rock dal vivo con “Matteo e i suoi amici”, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Domenica 1 settembre la giornata avrà un carattere più solenne, con la Santa Messa delle 11:15 nella Chiesa di San Bernardino, accompagnata da una corale. Al termine della celebrazione, verranno messe in vendita le torte preparate dalle abili mani dei volontari. A mezzogiorno, lo stand gastronomico riaprirà presso la Casa del Curato, per offrire ancora una volta i sapori tradizionali della festa.

Lunedì 2 Settembre si concluderà il programma di eventi alle 20:30 con una Santa Messa in suffragio dei defunti, seguita dalla tradizionale distribuzione del Roesh, un dolce tipico molto amato dagli abitanti del luogo.

San Coronato in Festa è un appuntamento imperdibile per la comunità di San Bernardino, un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di fede, cultura e divertimento, e per gustare insieme i sapori della tradizione locale.