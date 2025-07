Una giornata di festa ai Mulini di Gurone per i 45 anni di Legambiente Varese

Un traguardo importante per Legambiente Varese, che festeggia i suoi 45 anni di impegno ambientale con una giornata di festa, confronto e convivialità in uno dei luoghi simbolo della natura del territorio: i Mulini di Gurone, a Malnate, nella sede di Casamatta.

L’appuntamento è per sabato 5 luglio, con un ricco programma pensato per coinvolgere adulti, famiglie, giovani e appassionati di natura e sostenibilità. Si comincia alle 10:00 con una passeggiata alla scoperta della biodiversità e delle erbe spontanee, guidata da Ombretta Tuligi, esperta di botanica e conoscenze tradizionali.

Dopo il pranzo al sacco previsto per le 12:00, il pomeriggio si aprirà alle 15:00 con una serie di attività tra creatività e consapevolezza ambientale: Riciclattoli, Swap Party, una mostra fotografica naturalistica a cura di Ecozoica.it, e uno spazio “chill” per il relax all’aria aperta.

Alle 16:00 si terrà un workshop di Speed Debate, promosso dal progetto Il Cigno, per stimolare il confronto critico tra giovani. A seguire, alle 17:30, l’Open Mic “Storie in Circolo”, momento di condivisione e narrazione aperta. La giornata si concluderà alle 19:00 con un momento conviviale e divertente: l’Aperiquiz ambientale, per mettere alla prova le proprie conoscenze ecologiche.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per festeggiare insieme i valori di tutela ambientale, partecipazione e comunità che da 45 anni guidano l’azione di Legambiente Varese.

“Ti aspettiamo a Casamatta!” è lo slogan scelto per questa giornata speciale all’insegna dell’ecologia e della condivisione.