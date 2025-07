Weekend “bestiale” a Varese: torna la Festa degli Animali da Agricola con sconti e novità

Un appuntamento atteso da tutti gli amanti degli animali sta per tornare a Varese. Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 Agricola Home&Garden apre le porte alla Festa degli Animali, due giornate dedicate a chi ha a cuore il benessere di cani, gatti, pesci e piccoli amici domestici.

L’evento si conferma come una delle tappe fisse nel calendario estivo per chi cerca prodotti di qualità, consulenza e novità dal mondo pet. E quest’anno la formula è più interessante che mai: per tutto il weekend sarà attiva una speciale promozione del -20% su tutto il reparto animali. Un’occasione ideale per fare scorta di alimenti, accessori, giochi e articoli per la cura e il comfort dei propri compagni di casa.

Ma non si tratta solo di convenienza. La Festa degli Animali è pensata per offrire agli appassionati un’occasione per scoprire novità e tendenze del settore. Particolare attenzione sarà riservata all’acquariofilia, con proposte aggiornate su prodotti LIVE FOOD, nuovi acquari e accessori studiati per creare habitat perfetti e sostenibili.

La promozione del -20% sarà riservata ai possessori della Agricola Card, il programma fedeltà gratuito che consente di accedere a sconti esclusivi in negozio. Chi non l’ha ancora sottoscritta potrà attivarla in pochi minuti alle casse grazie a un servizio digitale facile e veloce.

La Festa degli Animali conferma così la vocazione di Agricola come punto di riferimento per il mondo pet a Varese, capace di unire qualità dei prodotti, attenzione alle esigenze degli animali e un’esperienza di acquisto coinvolgente. Due giornate pensate per chi ama prendersi cura dei propri amici a quattro zampe (e non solo), con un occhio di riguardo per il risparmio e la consulenza specializzata.

L’appuntamento è fissato per il primo weekend di luglio, sabato 5 e domenica 6, all’interno del garden center Agricola Home&Garden di Varese. Una festa che si rinnova, per celebrare il legame speciale tra le persone e i loro animali.

Contatti

Agricola Home&Garden

in via Pisna 1, Varese

T: +39 0332 313145

supporto@agricolashop.it

