A Travedona Monate torna Tacalaspina. Ospite anche il clown Dado

Sale l’attesa per Tacalaspina 2025 che dopo 9 lunghissimi anni torna a Travedona Monate. Uno degli eventi più gettonati della provincia, si svolgerà domani sera, sabato 5 luglio per le vie del centro storico.

(foto di repertorio)

In programma un cartellone ricchissimo di artisti, numerosi stand gastronomici con street food e birra a volontà. Tra i protagonist il clown Dado, un’autentica leggenda degli artisti di strada, ma non solo. Tanto in strada quanto in teatro, Daniel Warr in arte Dado è imperdibile. Lo potrete ammirare in azione alle ore 20 in piazza san Vito. Artista di grande classe ed esperienza ha perfezionato il tono e l’intensità di ogni minima espressione.

Porta in scena questo personaggio, Le Bossu (una specie di zio Fester rivisitato), con la sua originale comicità fisica, unita all’abilità nell’ improvvisazione e un assortimento incredibile di strani oggetti. I suoi spettacoli sono un cocktail di strano e demenziale, collegati a classe e tecnica sopraffina, degne del miglior Chaplin. Il pubblico di tutto il mondo lo ha applaudito e continuerà ad applaudirlo, ogni suo show si trasforma in evento indimenticabile.

In piazza del Comune, alle 21,30, potrete ammirare le acrobazie di 6Memos. Francesca Alberti, Elisabetta Borrione e Jasmine Fornaciai: artiste, acrobate e performer che hanno elaborato un nuovo concetto di spettacolo aereo. Nel loro strampalato canovaccio queste misteriose creature sono animate da regole invisibili che le fanno muovere nell’aria con leggerezza e rapidità in uno spettacolo acrobatico che vi lascerà senza fiato. La regia è di Firenza Guidi, pluripremiata autrice e regista in campo internazionale.

E poi ancora i Malapizzica, che vi faranno ballare al ritmo della taranta, i WO.P.U. Sound, che con swing, jazz, afro fanno di tutto un Pop, i Blue Dust, gli Speedy Gonzales dello Spaghetti-Bluegrass, Mauro Ferrarese, autentico busker che mischia rugginoso country blues a folk e gospel, Ruben & Cris, due star del panorama country western internazionale che vi porteranno alle radici della musica americana, Jambalaya Orchestra che frullano brani jazz e brani pop/rock in chiave swing.

Per i più piccoli ci sarà uno spazio tutto dedicato ai giochi di una volta, a cura dell’associazione Il Tarlo, per riportare i bimbi a manualità e creatività.

In piazza S. Vito sarà presente il banchetto di Discobus, unità mobile di riduzione dei rischi connessi all’uso di sostanze, alcol e infezioni sessualmente trasmesse, e si potrà giocare al “guidatore designato” e vincere un premio. Come sempre massima attenzione anche nell’utilizzo dei materiali, riducendo al minimo la presenza della plastica nella manifestazione. Intatto resta lo spirito del Tacalaspina, un music street festival, da godere in compagnia degli amici o in famiglia, percorrendo le vie del paese con lo stupore di bambini che entrano in un grande parco divertimenti, quale si trasformerà il centro di Travedona per l’occasione.