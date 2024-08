Mastini, seconda occasione per abbonarsi: tessere fino al 12 settembre

Riapre per una dozzina di giorni la campagna abbonamenti dei Mastini. Tra venerdì 30 agosto e martedì 10 settembre i tifosi gialloneri che intendono sottoscrivere la tessera stagionale lo possono fare, andandosi ad aggiungere agli oltre 300 “colleghi di passione” che hanno già garantito la propria presenza sugli spalti della Acinque Ice Arena.

La decisione della società del presidente Carlo Bino accontenterà così le numerose richieste giunte durante l’estate per dare una seconda opportunità a chi ha preferito attendere l’avvicinarsi del campionato per aderire alla campagna. Confermati, anche in questo lasso di tempo, una serie di benefici con particolare attenzione ai giovani: gli under 18 infatti si possono abbonare in curva al prezzo di 145 euro per minimo 17 partite, il 30% in meno rispetto all’acquisto di tutti i biglietti.

«A seconda del settore prescelto e delle condizioni è possibile abbonarsi beneficiando di una scontistica che varia dal 10%

al 30% (o poco più a seconda dei casi)» spiega una nota della società che conferma la gratuità per tutti i piccoli tifosi che non hanno ancora compiuto i sei anni di età (ingresso omaggio ma senza posto a sedere: dovranno stare in braccio al genitore/accompagnatore).

L’abbonamento – va ricordato – sarà valido per le partite delle due fasi di regular season e servirà anche ad avere la prelazione per i biglietti delle gare di playoff che non fanno parte della tessera. Per acquistare il titolo di ingresso stagionale bisogna utilizzare il circuito Liveticket oppure il link posto sulla home page del sito ufficiale giallonero. Per quanto riguarda i tifosi disabili invece è necessario contattare il club via e-mail scrivendo a hcmv.varesehockey@gmail.com.

MASTINI – CHIAVENNA: ECCO LE PREVENDITE

Sabato 31 agosto la squadra di coach Glavic disputerà la prima delle tre amichevoli casalinghe in vista della IHL (le altre con Como e Bellinzona). Il match contro il Chiavenna è in programma alle 18,30 e in questo caso il biglietto sarà unico in tutti i settori al prezzo di 6 euro (gratis gli under 10 con ritiro in cassa del tagliando). Per le altre amichevoli il prezzo sarà di 10 euro, indipendentemente dal settore. I biglietti si potranno acquistare tramite Liveticket oppure direttamente al palaghiaccio a partire da 90 minuti prima dell’inizio della partita.

I PREZZI

Tribuna centrale: 385 (intero), 340 (MF), 290 (U18) – Biglietto: 28

Tribuna laterale: 305 (intero), 265 (MF), 230 (U18) – Biglietto: 22

Curva gold: 220 (intero), 195 (MF), 165 (U18) – Biglietto: 16

Curva nord: 165 (intero), 145 (MF), 125 (U18) – Biglietto: 12

MF = iscritti al club Mastini Forever