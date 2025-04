A Villa Panza le voci dei Varesini che ripensano il futuro di Varese

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS inaugura a Villa e Collezione Panza, a partire dal 28 marzo 2025, un ciclo di conversazioni dedicate alla città e alle sue voci più significative.

Terra di incontri e di passaggi, di intelligenze che hanno saputo creare, innovare e osare, Varese ha nel tempo generato e accolto talenti che si sono distinti nei campi della ricerca, dell’innovazione e della creatività. Dall’arte alla scienza, dalla tecnologia all’economia, questi appuntamenti intendono restituire alla città la consapevolezza di un patrimonio culturale che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Le conversazioni vedranno protagonisti Maria Cristina Terzaghi (storica dell’arte), Maria Cristina Carlini (scultrice), Mario Monti (economista e politico) e Donatella Sciuto (ingegnere e rettrice del Politecnico di Milano), in dialogo con esperti e giornalisti come Giovanni Agosti (storico dell’arte), Gabriella Belli (storica dell’arte e curatrice), Marco Magnifico (presidente del FAI), Rosi Brandi (giornalista) ed Elena Brusa Pasquè (architetto). Insieme rifletteranno sulle potenzialità ancora inespresse di Varese e sulle strategie per proiettarla verso il futuro.

L’iniziativa prende forma proprio negli spazi in cui Giuseppe Panza, che scelse questa città come luogo di elezione, ha maturato il suo pensiero e affinato uno sguardo capace di trascendere i confini geografici e culturali, portando Varese nel mondo e il mondo a Varese. La sua eredità intellettuale diventa oggi un punto di partenza per conoscere e riflettere insieme a coloro che si sono formati in questo territorio e ne conservano un’impronta.

Il ciclo di incontri, aperti gratuitamente alla città e alla sua collettività, si propone come un’occasione di confronto tra esperienze, saperi e discipline differenti, con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo sul ruolo della cultura, della ricerca e dell’innovazione nel contesto contemporaneo.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Venerdì 28 marzo, ore 18.00

Giovanni Agosti incontra Maria Cristina Terzaghi

A partire dagli studi più recenti e dalle riscoperte che hanno permesso di ricostruire il catalogo di Caravaggio e di altri artisti del Seicento, Maria Cristina Terzaghi e Giovanni Agosti si confrontano sui metodi e gli strumenti della ricerca oggi nella ricostruzione del catalogo di un artista. Un dialogo sul ruolo della ricerca – dai ritrovamenti documentari alle analisi critiche – nella rilettura e nella comprensione del nostro patrimonio culturale.

Giovedì 10 aprile, ore 18.00

Gabriella Belli incontra Maria Cristina Carlini

In collaborazione con Premio Chiara

Un evento dedicato alla scultura contemporanea che si apre con la proiezione di un docufilm sulla vita e il percorso artistico di Maria Cristina Carlini. Attraverso immagini e testimonianze, il film racconta la poetica dell’artista e il suo legame con la materia. A seguire, la storica dell’arte Gabriella Belli dialogherà con la scultrice per approfondire il rapporto tra arte, committenza e spazio pubblico, riflettendo sul ruolo della scultura nel contesto contemporaneo.

Martedì 6 maggio, ore 18.00

Rosi Brandi incontra Mario Monti e Marco Magnifico

Mario Monti e Marco Magnifico si confrontano con Rosi Brandi sul rapporto tra crescita economica, tutela del patrimonio e sviluppo del territorio. Un dialogo per esplorare, a partire da Varese, le potenzialità dei territori italiani al di fuori delle grandi città e le strategie per valorizzarne il ruolo nel panorama nazionale.

Martedì 17 giugno, ore 18.00

Elena Brusa Pasquè incontra Donatella Sciuto

Donatella Sciuto ed Elena Brusa Pasquè si confrontano sul rapporto tra tecnologia, architettura e sostenibilità nella trasformazione del territorio. Un dialogo che esplora il ruolo della ricerca e dell’innovazione nel ripensare la città e il contesto produttivo, con uno sguardo rivolto alle sfide del futuro e alle opportunità per le comunità locali.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per prenotare: tel. 0332283960; faibiumo@fondoambiente.it.