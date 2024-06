Mastini Varese, il tabellone del mercato e dell’estate giallonera

L’addio a Niklas Czarnecki e il benvenuto a Gaber Glavic sul pancone hanno dato il via al mercato dei Mastini Varese, che hanno iniziato a pianificare la stagione 2024-25. I gialloneri disputeranno nuovamente la IHL, vinta nel 2023 e sfiorata nei mesi scorsi, con la sconfitta in finale contro il Pergine.

In questa pagina terremo aggiornati tutti i movimenti in entrata e in uscita, con i ruoli e le provenienze dei diversi giocatori. A seguire anche le informazioni sull’inizio dell’attività agonistica della squadra e sulle partite di preparazione al campionato.

HCMV MASTINI VARESE 2024-25

LO STAFF



Presidente: Carlo BINO (confermato)

General manager: Matteo MALFATTI (confermato)

Allenatore: Gaber GLAVIC (Slo – da Jesenice) – QUI l’articolo

ACQUISTI

Mikael KURONEN (A, Fin – 1992 – da Nizza) – QUI

William MÄKINEN (D, Fin – 1995 – da Appiano) – QUI

Marco MATONTI (D, Ita – 2003 – da Unterland) – QUI

Marco FRANCHINI (A, Ita-Can – 1990 – da Aosta) – QUI

Filippo MATONTI (P, Ita – 2007 – da Appiano) – QUI

Andrea FORNASETTI (A, Ita – 2003 – da Valpellice)

CONFERME

Sebastian ALLEVATO (A, Ita – 1999), Marcello BORGHI (A, Ita – 1993), Filippo CRIVELLARI (A, Ita – 2004), Nicolò FANELLI (D, Ita – 2004), Erik MAZZACANE (D, Ita – 1994), Michael MAZZACANE (A, Ita – 1988), Leonardo MORDENTI (P, Ita, 2004 – fine prestito), Rocco PERLA (P, Ita-Fin, 2002), Dennis PERINO (A, Ita – 2005), Alessio PIROSO (A, Ita – 1996), Andrea SCHINA (D, Ita – 1993).

CESSIONI

Erik Näslund (d, Sve, al Tours – Fra2)

Michele Vignoli (d, Ita, -)

Hector Majul (a, Mex, -)

Lorenzo Marinelli (p, Ita, all’Aosta)

Massimo Cordiano (d, Ita, -)

Tommaso Cordiano (a, Ita -)

LA SQUADRA

P: F. Matonti, Mordenti, Perla

D: Fanelli, Mäkinen, M. Matonti, E. Mazzacane, Schina

A: Allevato, M. Borghi, Crivellari, Fornasetti, Franchini, Kuronen, M. Mazzacane, Perino, Piroso, Tilaro.

IL CALENDARIO

Raduno: a Varese, da definire

Ritiro: da definire

Amichevoli: da definire