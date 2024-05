Certi amori non finiscono: Marco Franchini torna ai Mastini

Eravamo stati facili profeti, ieri, nell’articolo dedicato a Kuronen, ipotizzando il ritorno a Varese di Marco Franchini: il folletto italo-canadese ha firmato proprio oggi – mercoledì 29 – il contratto che lo legherà nuovamente ai Mastini dopo una stagione trascorsa lontano dalla Città Giardino.

Proprio il giocatore “alla Franchini” – quello capace di inventare un tiro vincente a giochi rotti, di sgusciare rapido tra i difensori schierati – era il profilo che più è mancato nel corso dell’ultimo campionato nella squadra allenata da Niklas Czarnecki. Motivo per cui il club giallonero è tornato a “parlare” con il giocatore di classe 1990 fino a raggiungere l’accordo per riportarlo al PalAlbani.

Franchini, che è nato in Ontario da famiglia di chiare origini italiane, venne scoperto e portato in Italia nel 2016 dai Killer Bees di cui fu il giocatore principe, dimostrando di poter giocare anche a un livello superiore rispetto alla Terza Lega svizzera dove militavano le “Api”. Divenuto attaccante di rilievo in IHL, Franchini ha già trascorso tre annate in giallonero, prima nel biennio 2018-20 e poi nel trionfale 2022-23.

Lo scorso anno Marco tentò prima l’avventura in Alps (4 punti in 8 partite a Merano) e poi passò al ricco Aosta con cui ha siglato 50 punti in 22 gare tra stagione regolare e playoff, contribuendo alla promozione in IHL dei Gladiators.

Ora però il ritorno in quella – la Acinque Ice Arena – che è la sua principale “casa italiana” in un ambiente “più umano, più vero” per tornare a essere uno dei leader offensivi della squadra affidata a Gaber Glavic. A 34 anni, Franchini potrà fare tesoro delle tante esperienze sulle piste italiane per tornare a dialogare con i compagni con cui ha già vinto IHL e Coppa Italia diventando anche uno dei beniamini del pubblico.