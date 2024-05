Mastini, prende forma la difesa: Matonti firma, Vignoli saluta

I nuovi Mastini affidati al coach sloveno Gaber Glavic si stanno “ristrutturando” a partire dalla difesa. Dopo l’annunciato arrivo del finlandese William Mäkinen, prelevato dall’Appiano per sostituire Erik Näslund (in B francese al Tours) i gialloneri hanno chiuso un accordo con Marco Matonti, 21 anni, terzino che quest’anno ha disputato la ALPS con la maglia dell’Unterland.

A un arrivo corrisponde una partenza, sempre nel reparto arretrato: in mattinata – a poche ore dall’annuncio di Matonti – il club del presidente Carlo Bino aveva salutato ufficialmente Michele Vignoli che nell’estate scorsa fu uno degli ultimi tasselli aggiunti alla rosa. Vignoli (che era reduce da esperienze in USA e in Finlandia) aveva però progressivamente perso spazio nelle linee di Czarnecki e nei playoff era stato impiegato con il contagocce specie da quando Raimondi era stato arretrato in difesa.

Tornando a Matonti, l’HCMV ha scelto di aggiungere un terzino ancora giovane – è nato a Feltre nel febbraio 2023 – ma già con buona esperienza in IHL: il neo giallonero ha fatto le giovanili a Bolzano, vissuto un anno negli USA (in Connecticut) e ha all’attivo tre stagioni all’Appiano prima di quella “al piano di sopra” con l’Unterland (38 partite, 1 gol, 6 assist).

Giocatore possente dal punto di vista fisico (è alto 1,92, pesa intorno al quintale) che si è fatto notare da avversario all’Acinque Ice Arena con la maglia dei Pirates: «A Varese ho già giocato e non ero amatissimo dal pubblico di casa ma credo che molti mi riconoscano anche qualche qualità – scherza Matonti nel primo “intervento” da giallonero – Seriamente, penso che per qualsiasi giocatore disputare una partita a Varese davanti a tanti spettatori faccia molto piacere e sia motivante. Ho avuto un’ottima impressione dalla società e so che ai Mastini si gioca per vincere: mi piace ed è uno stimolo in più. Spero di dare il mio contributo per portare a casa i risultati sperati».