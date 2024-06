Mastini: Filippo Matonti e Leo Mordenti alle spalle di Perla

Dopo avere annunciato il prolungamento dell’accordo con Rocco Perla, che resterà in giallonero per altre due stagioni, l’HCMV ha definito nel dettaglio la pattuglia di portieri a disposizione del nuovo tecnico, Gaber Glavic.

Alle spalle del talento italo-finlandese ci saranno altri due goalie, una novità e una conferma. Il primo nome è quello di Filippo Matonti, il secondo di Leonardo Mordenti. Matonti è il fratello dell’altro neo-acquisto Marco, ha solo 16 anni (ne compirà 17 ad agosto) ma è già inserito nella nazionale under 18 e ha giocato con l’Appiano il campionato under 19. Insomma, ha qualità importanti e sotto la guida di un ex portiere come Glavic potrà crescere ancora.

A coprire le spalle a lui e a Perla tornerà invece Mordenti, prodotto del vivaio giallonero, 20 anni con già qualche presenza in prima squadra. “Leo” ha poi giocato in prestito con Aosta e Milano ma per ora tornerà “all’ovile” così da completare il reparto.

Nel frattempo continuano le operazioni anche tra gli uomini di movimento: ieri la società ha annunciato l’estensione del contratto con Sebastian Allevato, attaccante 25enne (come Perla dotato di doppio passaporto italiano e finnico) che nella scorsa stagione ha giocato poco a causa di un serio infortunio al ginocchio. Allevato, figlio d’arte, ha ormai recuperato la condizione e tornerà nelle linee offensive giallonere.

Chi invece non vedremo al PalAlbani sarà Massimo Cordiano: il difensore saronnese, fratello dell’altro mastino Tommaso, è rimasto una sola stagione a Varese. Purtroppo un infortunio da smaltire a inizio anno e gli impegni di lavoro ne hanno parzialmente condizionato la presenza.