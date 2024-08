A Castiglione Olona una mostra rende omaggio allo sbarco del primo uomo sulla Luna

Due fine settimana per ricordare e raccontare il primo storico allunaggio, avvenuto il 21 luglio 1969. La proposta è del Circolo culturale Masolino da Panicale di Castiglione Olona, che nelle giornate di sabato 31 agosto, domenica 1° settembre, sabato 7 settembre e domenica 8 settembre, propone nella sede della Pro loco (in via Roma 25) la mostra “55 anni fa: il primo uomo sulla Luna”, organizzata con la collaborazione ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro loco di Castiglione Olona.

«L’esposizione si propone di illustrare e ricordare una straordinaria pagina della nostra storia, con il ricordo della missione che, 55 anni fa, portò il primo uomo sulla Luna – spiega Michele Piacenza, presidente del Circolo culturale – La mostra sarà composta da pannelli informativi, modelli in scala, fotografie e filmati originali della Nasa e vuole essere un tributo a tutti gli uomini e le donne che contribuirono a quella fantastica e coinvolgente avventura».

Il sabato, la mostra sarà aperta dalle 14.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17,30. Ingresso gratuito.