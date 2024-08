A Besano tre giorni di festa per la Madonna di S. Martino

A Besano si prepara un fine settimana di giochi, momenti di preghiera e di divertimento per la tradizionale festa della Madonna di San Martino.

La festa si apre venerdì 30 agosto con un momento dedicato ai ragazzi dell’oratorio estivo e alle famiglie. Alle 17,30 ci si trova in Oratorio èer un pomeriggio di giochi che si concluderà con una pizzata insieme. Alle 20,30 si sale al Colle San Martino per un momento di preghiera e la visita guidata alla chiesetta.

Sabato 31 agosto dopo la messa delle 16,30 in chiesa parrocchiale ci si sposta all’area feste di via Fermi dove alle 19,30 è in programma un’apericena con gnocco fritto, salumi e formaggi locali, seguito da una serata musicale con Marco di Vida Loca Animacion.

Domenica 1° settembre la giornata di apre alle 10.45 con il concerto del Corpo musicale “La Concordia” a San Martino, cui seguirà la messa. Alle 12.45 si preanza con le specialità preparate dal Gruppo Alpini di Besano all’Area feste di via Fermi. Seguirà un pomeriggio per i bambini con laboratori e merenda e a chiudere la festa l’estrazione della lotteria.

(foto di Claudio Peruzzo)