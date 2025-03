Monte San Giorgio: il patrimonio archeologico protagonista di Artech for Unesco

Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni. Il Monte San Giorgio, situato al confine tra Italia e Svizzera, è tra i luoghi più significativi al mondo per lo studio della preistoria. Il sito archeologico, infatti, è famoso per la straordinaria quantità e qualità di fossili di vertebrati marini risalenti al periodo Triassico.

Grazie a questa caratteristica eccezionale, il Monte San Giorgio è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità nel 2003 ed è (insieme al Sacro Monte di Varese) tra i due siti protagonisti di Artech for Unesco: il progetto didattico ideato per avvicinare il mondo delle scuole ai beni culturali sviluppato da MC Communication & Video Production e Archeologistics col supporto di Varese Web e finanziato grazie al bando regionale InnovaCultura.

I musei dei fossili: un viaggio nella storia della vita sulla terra

I musei del Monte San Giorgio, situati a Meride (Svizzera) e a Besano (Italia), ospitano una vasta collezione di fossili scoperti nel sito archeologico. Tra i principali reperti, si trovano resti di pesci, rettili marini e piante, che permettono agli studiosi di ricostruire il paleoambiente del Triassico. Ogni museo presenta in modo interattivo e didattico i ritrovamenti, evidenziando l’importanza scientifica di queste scoperte per la comprensione dell’evoluzione della vita sulla Terra.

Tra i rettili esposti al Museo di Besano spicca l’enorme Besanosauro, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome quattro embrioni. Ospite del museo è poi il fossile del Saltriosauro: gli unici resti di un grande dinosauro carnivoro ritrovati in Italia.



La storia della ricerca archeologica al Monte San Giorgio

Le ricerche archeologiche sul Monte San Giorgio iniziarono già nel XIX secolo, con la prima campagna di scavo condotta dall’abate Antonio Stoppani nel 1863. A oggi, sono oltre una trentina gli scavi archeologici condotti sia nell’area svizzera che in quella italiana della montagna, ai quali si aggiungono più di 300 pubblicazioni scientifiche, che hanno fornito un contributo decisivo alla ricerca archeologica.

Un patrimonio inestimabile a portata di tutte le scuole d’Italia

Il Monte San Giorgio non è solo un importante sito archeologico, ma è anche un’opportunità unica per comprendere com’era la vita sulla terra milioni di anni fa. Artech for Unesco vuole portare le scuole alla scoperta di questo sito attraverso materiali didattici di alta qualità a disposizione di insegnanti e studenti, ma anche offrire alle scuole tutte le informazioni necessarie per organizzare con maggiore comodità la propria visita al Monte San Giorgio.