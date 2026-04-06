La Pro Patria impatta con la Triestina, allo Speroni è 1-1
Al vantaggio iniziale di Silvestri risponde Mastroianni su rigore in un pomeriggio avaro di emozioni. Tigrotti in D già stasera se la Pergolettese dovesse battere l'Albinoleffe
Pro Patria e Triestina si dividono la posta nella gara dello “Speroni”. Le due squadre giocano la sfida in un clima surreale, con uno stadio praticamente vuoto (319 spettatori) e una contestazione costante da parte dei tifosi tigrotti.
Le due formazioni danno vita a una gara che per lunghi tratti ricorda un’amichevole precampionato, con ritmi molto bassi e una temperatura gradevole. Il primo tempo si chiude con pochi sussulti, con Matosevic e Sala impegnati poche volte.
A sbloccarla è la squadra di Giuseppe Marino, che fa l’1-0 grazie a un colpo di testa di Silvestri su calcio d’angolo. Il pareggio dei tigrotti arriva quasi per caso, grazie al rigore trasformato da Mastroianni, conquistato da Orfei.
Questo risultato non serve alla Triestina, già retrocessa, ma neanche alla Pro Patria, che sale a 20 punti e, in caso di successo della Pergolettese contro l’Albinoleffe, sarebbe aritmeticamente in Serie D con tre giornate di anticipo.
Fischio d’inizio
La Pro Patria si schiera con un 4-3-3, con Sala tra i pali. In difesa il quartetto formato da Mora, Sassaro (centrale accanto a Motolese) e Felicioli. A centrocampo Di Munno, Schiavone e Ferri. In avanti Giudici torna titolare insieme a Mastroianni e Desogus. La Triestina risponde con un 3-4-1-2: Matosevic in porta; difesa con Kosijer, Silvestri e Anzolin. A centrocampo Tonetto, Jonsson, Voca e Vicario; sulla trequarti Ascione alle spalle di Vertainen e Faggioli.
Primo tempo
All’8’ Pro Patria pericolosa con un tiro di Desogus, fermato da Ascione sul più bello. Al 16’ ancora Desogus protagonista, con una conclusione respinta dal portiere. Al 17’ conclusione in girata di Kosijer. Al 22’ Motolese salva su Faggioli, che poco dopo impensierisce Sala. Il portiere si supera poi su Tonetto. Al 45’ altro tiro di Desogus, ancora respinto. La prima frazione si chiude dopo un minuto di recupero sullo 0-0.
Secondo tempo
Al 9’ la Triestina sblocca il risultato con un colpo di testa di Silvestri. Al 19’ tiro di Vertainen fuori. Al 25’ occasione per i tigrotti: conclusione di Citterio respinta da Matosevic, poi Renelus prova a ribadire in rete ma viene murato. Al 40’ rigore per la Pro Patria, conquistato da Orfei e trasformato da Mastroianni per l’1-1. Nel finale tentativi di Frosali, Renelus e Schirò. Dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine: tra Pro Patria e Triestina finisce 1-1.
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