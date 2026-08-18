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Doppio innesto per la Pro Patria, presi Siega e Boinaidi

L'esperto centrocampista torna a Busto dopo 12 anni. Firmato anche il giovanissimo terzino francese

nicholas siega pro patria

A Busto Arsizio prosegue la campagna di rafforzamento della Pro Patria che, a pochi giorni dall’esordio in Coppa Italia (domenica 23, derby con la Varesina) ha annunciato l’arrivo di due nuovi giocatori: Nicholas Siega e Samirdine Boinaidi.

Per Siega, esperto centrocampista di classe ’91, si tratta di un ritorno allo Speroni dove aveva già giocato nella stagione 2013-14. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta il neo-tigrotto ha giocato oltre 130 partite in Serie B (con Vicenza, Cittadella, Pisa e Südtirol) e oltre 200 in C (con Casale, Reggiana, Turris, Renate) mentre nell’ultima annata ha difeso i colori del Chievo in Serie D. (foto dal web)

Esperienza completamente diversa da quella dell’altro nuovo acquisto, il francese Samirdine Boinaidi. Giovanissimo – è nato nel 2008 – Boinaidi gioca nel ruolo di terzino destro e si è formato nel settore giovanile del Lorient, società che milita nel massimo campionato transalpino. Per lui sarà ovviamente la “prima volta” nel calcio italiano.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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