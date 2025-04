Completato lo sviluppo del sito Artech for Unesco

Si è conclusa la fase di sviluppo della sezione legata ai siti Unesco per il progetto Artech for Unesco: il portale digitale pensato per accompagnare le scuole alla scoperta dei beni Unesco della provincia di Varese.

Un passo avanti per il progetto ideato da MC Communication & Video Production insieme ad Archeologistics e col supporto di VareseNews e Varese4u. Il progetto è stato finanziato grazie al bando regionale InnovaCultura.

I passi successivi

La sezione dedicata ai siti Unesco è ora entrato in una fase di “collaudo”, durante la quale verranno controllate tutte le funzionalità, in particolare la possibilità di fruire dei contenuti (videolezioni e materiali di approfondimento) e contattare i gestori dei siti Unesco per organizzare al meglio le proprie gite scolastiche ed esperienze didattiche.

Una volta ultimata, la piattaforma Artech for Unesco metterà a disposizione delle scuole una ricca raccolta di materiali didattici dedicati al Sacro Monte di Varese e al Monte San Giorgio rivolti alle classi di ogni grado e pensati per essere integrati nell’insegnamento in aula.