Il Sacro Monte di Varese a scuola, cominciano le riprese di Artech for Unesco

Sono iniziate dalla Casa Museo Pogliaghi le riprese dei contenuti video dedicati al Sacro Monte di Varese per Artech for Unesco: il progetto realizzato da MC Communication & Video Production insieme ad Archeologistics per avvicinare le scuole ai siti Unesco della Provincia di Varese.

Galleria fotografica Artech for Unesco arriva al Sacro Monte di Varese 4 di 10

Un progetto che porta il Sacro Monte di Varese in aula…

Dopo aver completato le riprese al Museo dei Fossili di Besano e al Monte San Giorgio (uno dei due siti Unesco coinvolti in questa prima fase sperimentale del progetto), mercoledì 23 luglio le videocamere si sono spostate nel borgo del Sacro Monte di Varese, per girare – insieme alle guide di Archeologistics – le videolezioni ideate per illustrare agli insegnanti come utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione da Artech for Unesco.

L’ingresso della Casa Museo Pogliaghi

I contenuti multimediali realizzati nell’ambito del progetto saranno caricati su una piattaforma online dedicata: un portale rivolto agli insegnanti, con tanti materiali specifici sul sito archeologico del Monte San Giorgio e sul Sacro Monte di Varese, tutto a portata di click. Attraverso schede, approfondimenti, verifiche e attività interattive, Artech for Unesco vuole mettere nelle mani degli insegnanti uno strumento utile con cui integrare le proprie lezioni e scoprire in aula la bellezza dei siti patrimonio dell’umanità.

… e che invita le scuole a scoprirlo di persona

Durante le riprese delle videolezioni

La piattaforma Artech for Unesco non sarà solamente utile per approfondire il lavoro svolto in classe, ma offrirà alle scuole e agli insegnanti tutte le informazioni utili per organizzare al meglio e più facilmente visite guidate con le loro classi, così da conoscere di persona la storia, i reperti e i luoghi dei beni Unesco. «Un’occasione – sottolinea Alice Colombo di Archeologistics – per fare nuove scoperte e andare oltre a ciò che si potrà trovare all’interno della piattaforma».