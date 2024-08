“Visioni personali”, le foto di Marina Paola Battaini e Alberto Crugnola in mostra ad Azzate

Sabato 31 agosto 2024 alle ore 17.00 verrà inaugurata con un rinfresco, la mostra fotografica “Visioni personali” curata da Battaini Marina Paola e Crugnola Alberto, due foto amatori di Azzate. Pro Loco Azzate accoglie nella sala “Giuseppe Triacca” di via Volta 26 la mostra ‘tre in una’; uno stile pittorico del blu/oro e due diversi stili fotografici paesaggistica e Still Life.

L’evento ad ingresso libero porta il patrocinio gratuito del Comune di Azzate con la collaborazione del Centro Socio Ricreativo e un ringraziamento alla Casa del Caffè di Buguggiate. Occasione per mettere in luce la condivisione di immagini ed altri ambiti del nostro territorio. Una espressione della propria visione artistica di vedere ciò che ci circonda, con occhi e stili diversi.

Battaini Marina Paola – Nella tecnica pittorica di Marina Paola ci sono le componenti d’oro e blu; con l’oro al centro della sua ricerca stilistica. Il percorso che ha portato Marina Paola a concentrarsi sul colore blu è “che a differenza di tutti gli altri colori, non ha dimensioni. È al di fuori dello spazio e del tempo”. Nella visione astratta di Marina Paola, le foglie d’oro sono materia, “uno spazio ricco e prezioso dove lo sguardo possa perdersi”. Il blu era un emblema di immortalità negli antichi egizi, nel Rinascimento riconosciuto come colore prezioso attribuito alle vesti della Vergine, fino ad arrivare a Picasso, Renoir, Matisse, Mirò. Da ultimo Yves Klein, da cui Marina Paola trae ispirazione con il suo “International Blue Klein”. Il blu resta il filo conduttore della mostra che accoglierà i visitatori, fin dall’esterno.

Gli scatti fotografici di Marina Paola sono nel pieno stile paesaggistico, in particolare proprio i laghi del Varesotto di cui è affascinata. Il punto forte sono i dettagli, che con il sapiente uso del macro sa’ cogliere ad esempio sulle ninfee o nella cromia dei cieli riflessi sul lago. Marina Paola, nelle sue opere fotografiche, cerca di immortalare la vita oltre la vita stessa; nella perfezione della natura che cruda sa’ stupire e affascinare proprio dove lo sguardo si ferma e ne cattura il momento.

Crugnola Alberto – Alberto è un appassionato fotografo, da sempre paesaggista, a cui mancava qualcosa nella sua esperienza. Ovvero “sentire la foto propria, perché solitamente nel fotografare la natura, nel suo essere, c’è solo la scelta del punto da cui scattare e cosa inquadrare”. Il genere Still Life è stata la svolta. L’occasione dei periodici ‘lockdown’ in Pandemia ha avvicinato Alberto allo Still Life, “questo genere mi permette di sentire la foto mia, al 100%”. La fotografia di natura morta permette la creazione di una immagine, utilizzando oggetti inanimati. Con lo Still Life, Alberto ha creato opere uniche. Basta una idea, una scintilla, che porta alla ricerca dei giusti materiali per il set, alle luci, alle posizioni. Il tutto per rappresentare nel modo più fedele possibile quell’idea che è balenata in testa.

Giorni ed orari mostra:

sabato 31 agosto ore 17.00 ( inaugurazione con rinfresco )

) domenica 1 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Via Alessandro Volta 26, sala “Giuseppe Triacca”

Parcheggi: via C. Battisti, Via R. Colli e piazza A. Ghiringhelli

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni:

info@proazzate.org