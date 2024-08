Mirabilia: l’arte di vivere il bello al Castello di Masnago

Sulla scia delle Celebrazioni della nascita di Plinio il Vecchio avvenuta tra il 23 ed il 24 d.C., La Associazione liberi artisti della Provincia di Varese e l’Associazione Culturale Segreta Isola di Como hanno unito le forze per una serie di eventi intitolati “MIRABILIA – l’Arte di vivere il bello”.

Le due Associazioni delle città di Varese e Como hanno realizzato per l’occasione un ponte ideologico di arte e cultura per far rivivere il senso della bellezza alla base della genialità di Plinio: scrittore, naturalista, filosofo, comandante militare e procuratore di Roma, una sorta di Leonardo da Vinci dell’età imperiale romana.

“L’ Associazione liberi artisti della provincia di Varese”, diretta dal Presidente Daniele Garzonio, ha risposto prontamente alla richiesta di formare un legame culturale tra le città di Como e Varese in collaborazione con “Segreta Isola”, l’ Associazione diretta dal Presidente l’Architetto Doriam Battaglia. La comune volontà di creare un evento che potesse esaltare la maestosità del pensiero di Plinio il Vecchio attraverso l’arte e la bellezza, portando lo spettatore in un vortice di emozioni e particolari suggestioni, è stata la genesi del titolo della rassegna: “Mirabilia – l’Arte di vivere il bello”.

L’arte di vivere il bello”, in omaggio al naturalista Plinio il Vecchio, allestita la scorsa primavera al Museo del Paesaggio del lago di Como a Villa Mainona di Tremezzo, l’esposizione presenta altri 29 artisti, pittori, scultori e fotografi, presso il Civico Museo di Arte Contemporanea del castello di Masnago a Varese.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 31 agosto alle ore 17,00 alla presenza delle autorità e degli artisti. Per le due mostre è stato stampato un unico catalogo di 150 pagine con vari interventi critici e la riproduzione di tutte le opere esposte.

Artisti espositori: Baj Alberto, Banfi Stefano, Barioni Gabriella, Battaglia Doriam, Bedont Germana, Benedetti Stefania, Bernasconi Anna, Beueke Claudia, Bitondo Mari Donata, Bolis Maria Teresa, Buono Anna, Campagna Ignazio, Carra Franca, Cicoli Piero, Corti Emilio, Dal Cin Giovanni, D’Alfonso Franca, Facchinetti Gilberto, Garzonio Luisa, Gorlini Sara, Migliorini Constantin, Moroni Serena, Pagani Ferdinando, Quattrini Antonio, Saporiti Marco, Sasu Ana Elena, Spolidoro Edoardo, Stevenazzi Rosaria, Trento Franca.

Varese, Museo Civico del Castello di Masnago. Via Monguelfo Vares

Dal 31 agosto al 29 settembre 2024.

Inaugurazione:

31 agosto ore 17,00

Orari di visita: da Martedì a Domenica, ore 9,30/12,30 – 14,00/18,00.