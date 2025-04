Varesefocus cambia veste sul web, online il nuovo blog

È online il nuovo sito internet di Varesefocus , il magazine free press edito da Confindustria Varese che da oltre 25 anni racconta l’economia, le imprese, la politica, la società, l’arte e l’ambiente del territorio varesino. Un progetto editoriale in continua evoluzione, che si rinnova dopo l’annuncio del presidente dell’associazione degli industriali varesini, Roberto Grassi , in occasione della festa per il venticinquesimo anniversario della rivista, celebrata a dicembre 2024, durante la quale aveva anticipato l’avvio del progetto per la creazione di un completo restyling del blog. Con un obiettivo preciso: mettere ancora più al centro dell’attività giornalistica e della narrazione di Varesefocus le storie delle imprese, le loro evoluzioni e il ruolo che hanno nella comunità locale, non solo a livello economico e occupazionale.

La nuova versione del blog www.varesefocus.it è stata messa online con l’uscita del secondo numero dell’anno del magazine (la cadenza della versione cartacea è, da quest’anno, bimestrale) ampiamente dedicata ai temi della geopolitica e agli impatti sul sistema produttivo varesino, tra i più internazionalizzati ea più alta vocazione di export in Italia. (Per sfogliare l’ultimo numero clicca qui).

Più spazio alle storie d’impresa

Grafica più pulita, navigazione più semplice, organizzazione dei contenuti per sezioni dedicate a inchieste in primo piano, economia, storie di imprese, formazione e Università, scienza e tecnologia, luoghi e bellezze del territorio, cultura. La nuova versione digitale di Varesefocus rappresenta molto più di un semplice restyling: “Si tratta – spiega il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi – di un’ulteriore tappa di quel riposizionamento della nostra rivista nel panorama giornalistico locale iniziato ormai anni fa. Vogliamo diventare sempre di più il punto di riferimento della narrazione delle imprese del territorio. Vogliamo raccontare ogni aspetto della vita dell’impresa. Quello economico, con relativi successi e progetti di presidio dei mercati internazionali, certo, attraverso dati di performance, fatturato, andamento. Ma anche quelli organizzativi, di vita in azienda, di welfare, di innovazione e ricerca, di impegno in progetti sociali, culturali, sportivi e di collaborazione con le scuole e le Università. Il nostro scopo è narrare l’impresa in ogni sua evoluzione per contrastare la retorica antindustriale e ripristinare centralità al ruolo delle aziende, vere leve di crescita sociale e motori dello sviluppo economico e tecnologico. Varesefocus vuole contribuire a rendere l’industria più attrattiva, soprattutto per i giovani , attraverso l’uso di un linguaggio moderno e accessibile e sfruttando le potenzialità della comunicazione digitale e dei social network».

Da tempo il blog di Varesefocus non rappresenta più la semplice riproposizione sul web della versione cartacea della rivista, ma con questo restyling l’anima digitale del magazine di Confindustria Varese acquista ancora più autonomia in termini di contenuti e forme di linguaggio. E dunque, tanti e sempre più numerosi articoli dedicati alle imprese e al territorio. Ma anche video-interviste, podcast, video-podcast, gallerie fotografiche per raccontare le aziende per immagini. E poi ancora: video-inchieste e spazi pubbliredazionali pensati per dare valore ai partner del magazine con contenuti di interesse per i lettori.

«Questo cambiamento – continua Grassi – ha l’ambizione di posizionare Varesefocus come vero e proprio media hub dell’impresa di Varese. Intendiamo fare della versione online del nostro magazine uno spazio di informazione in grado di mettere in contatto il mondo produttivo con l’opinione pubblica, con i giovani e con stakeholder strategici (scuole in primis) attraverso contenuti multimediali. La nostra linea editoriale è riassumibile in uno slogan: “Non c’è futuro senza industria“».

Allo stesso tempo non verrà meno l’altra anima di Varesefocus, quella di essere un prodotto giornalistico pensato anche per fare da strumento di marketing territoriale della provincia di Varese e sostenerne l’attrattività. Continueremo a raccontare le bellezze del nostro territorio, portando i nostri lettori in gita nei vari percorsi turistici di cui è ricco il Varesotto e dando spazio all’impegno delle associazioni di volontariato, alle mostre dei nostri musei, al fermento culturale, agli autori di libri, alle scuole, alle ITS Academy e alle Università, all’evoluzione della comunicazione aziendale”. In arrivo la newsletter.

Il nuovo sito Internet di Varesefocus prevede anche il lancio nei prossimi giorni di una newsletter periodica per tenere i lettori aggiornati sui nuovi contenuti pubblicati con link diretti ad articoli, inchieste, video, podcast. L’iscrizione è gratuita e già da oggi attivabile direttamente dalla homepage del sito . Sempre dalla home page è possibile richiedere di diventare abbonato e ricevere gratuitamente a casa o in ufficio la rivista cartacea con cadenza bimestrale. La versione cartacea è distribuita anche nelle edicole della provincia di Varese, in allegato a Il Sole 24 Ore.

È possibile visitare il nuovo sito di Varesefocus cliccando qui e accedere alla versione sfogliabile online della rivista cartacea nella sezione Magazine .