Openjobmetis, test a porte chiuse contro i muscoli dell’Olimpia Milano

Primo test contro un’avversaria – e che avversaria – della prossima Serie A per la Openjobmetis Varese. Dopo aver testato la condizione in famiglia, venerdì scorso al Campus, la formazione di Herman Mandole proverà a misurarsi con i campioni d’Italia in carica dell’EA7 Armani Milano in uno scrimmage in programma sabato 31 dalle 17 nella palestra secondaria dell’Unipol Forum di Assago.

Un appuntamento a porte chiuse (richiesta avanzata dalla stessa Olimpia) ad eccezione dello staff delle due squadre e strutturato come un allenamento congiunto nel quale è probabile che il punteggio venga azzerato al termine di ogni periodo (e anche il minutaggio potrebbe essere differente dai canonici 40′ di gioco). Di fronte due squadre dagli obiettivi e dalla costruzione opposte: per Varese sarà interessante iniziare a valutare l’impatto della propria “cavalleria leggera” di fronte a un’Olimpia che fa del tonnellaggio d’alta qualità una delle proprie caratteristiche migliori.

Va anche detto che Mannion e compagni sono attualmente più avanti nella preparazione visto che lavorano da quasi venti giorni contro le poche sedute affrontate fino a qui dalla squadra di Messina che si è riunita lunedì scorso. Il tutto per dire che il verdetto – qualunque esso sarà – non sarà particolarmente significativo in ottica futura.

Mandole avrà la formazione praticamente al completo: l’unico assente è infatti Matteo Librizzi che sta iniziando a lavorare con i compagni (è convalescente dopo l’operazione alla spalla avvenuta in primavera) ma che non può ancora giocare in situazioni di contatto fisico. Sotto canestro – contro gente del calibro di Nebo, Leday, Diop, Caruso e Ricci… – ci sarà il tandem formato da Kao Akobundu-Ehiogu e da Abdel Fall che si può a questo punto considerare parte della squadra al 100%, confermando così l’anticipazione dei giorni scorsi. Anche perché sembrano sempre più lontane le strade della Pallacanestro e di Leonardo Okeke. Ha intanto lasciato il gruppo biancorosso l’altro giocatore aggregato nelle scorse settimane, l’ala Emiliano Del Cadia che cerca collocazione tra Serie A2 e Serie B.

VARESE BASKETBALL AL VIA – Domenica 1 settembre prende ufficialmente il via anche la stagione di Varese Basketball, ovvero l’entità nata dall’accordo tra Pallacanestro e Robur et Fides che sovrintende alla squadra senior di Serie B Interregionale e all’attività giovanile congiunta. L’appuntamento è ai playground del centro Campus di via Pirandello a partire dalle ore 17: fino alle 18,30 ci saranno attività libere coordinate da istruttori e allenatori; alle 18,30 sarà presentato il progetto minibasket e a seguire lo staff del settore giovanile e i giocatori della Serie B. Il tutto in un clima di festa con truck food, musica e la presenza dei giocatori della Openjobmetis che passeranno a salutare.