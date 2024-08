Openjobmetis, Abdel Fall vicino alla conferma

A pochi giorni dalla scadenza del 31 agosto, salgono le quotazioni di Abdel Fall all’interno della Openjobmetis. Il lungo di origine senegalese ma di formazione italiana (e per questo può essere schierato nel novero dei giocatori indigeni) è stato ingaggiato da Varese per ovviare alla sospensione di Leonardo Okeke: la società biancorossa ha la possibilità di chiudere il rapporto sabato prossimo (appunto il 31) ma le indicazioni provenienti dal Campus fanno pensare che il rapporto proseguirà.

Facile capire il perché: anzitutto Fall – che a 33 anni ha alle spalle pochissima Serie A – si sta dimostrando affidabile e solido nel corso degli allenamenti condotti dallo staff di Herman Mandole. Poi in quel ruolo, in questo momento della stagione, non sono disponibili altri italiani o italiani migliori del giocatore nato a Dakar, e Varese come noto non rinuncerà al modulo “5+5”.

Infine, proprio sabato la Openjobmetis comincerà il ciclo di amichevoli precampionato dopo l’antipasto in famiglia; i biancorossi faranno visita all’EA7 Milano che si è appena radunata anche se la partita è derubricata a scrimmage (allenamento congiunto) quindi senza ufficialità. A prescindere da ciò, Mannion e compagni dovranno poi andare in ritiro a Livigno e non è logico cominciare questi impegni senza un alter ego del pivot titolare (ovvero Kao Akobundu-Ehiogu).

Se la società del presidente Toto Bulgheroni non uscirà dal contratto firmato poche settimane fa, Fall sarà automaticamente rinnovato per l’intera stagione. Se poi dovessero cambiare le cose con il passare del tempo (reintegro di Okeke, altre occasioni sul mercato e via dicendo) ci sarà sempre la possibilità di modificare il rapporto tra le parti. Per ora intanto, Varese sotto canestro andrà con il tandem Fall-Kao.