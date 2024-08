Rimandato al 31 agosto il terzo incontro sui Racconti della Valle su “Il furto della Gioconda”

Si rimanda al 31 agosto il terzo appuntamento dei Racconti della Valle Veddasca dopo il successo riscontrato nei primi due incontri con centinaia di persone, turisti e residenti, che hanno partecipato al teatro di comunità e presentazione di libri dedicati alla Valle.

Quest’ultimo incontro della stagione è dedicato alla storia più famosa che ha avuto ed ha tuttora un eco internazionale, visto che è stata brevemente rappresentata anche durante l’inaugurazione spettacolare delle olimpiadi di Parigi: “il furto della Gioconda”.

Si perché è proprio in Val Veddasca che la famosa “Gioconda” sembra sia approdata dopo il furto , che la storia ufficiale attribuisce al dumentino Vincenzo Peruggia asserendo che il quadro leonardesco non abbia mai lasciato Parigi per il tempo della sua scomparsa.

Ma in Valle si racconta un’ altra storia, e cioè che la famosa tavola di Leonardo è stata portata fino a Cadero e li è stata per un po di tempo dei due anni della scomparsa e che non fu una biricchinata di un fanatico patriota. Di sicuro il furto contribuì alla nascita del mito della Gioconda. Tutto il mondo ne parlò, e siamo all’inizio della nascita dei mass media, e fece scalpore e fu uno smacco per “establishment” francese.

Il furto della Gioconda rimane un mistero e in Val Veddasca è il Micro museo della Gioconda gestito dall’ass. Taxus e dal suo promotore e fondatore Savi Arbola a tenere vivo il Mistero del Furto della Gioconda.

L’evento si articolerà con inizio alle ore 18.00 per una breve visita guidata al Micro Museo, a seguire la performace di teatro comunità “Il Furto della Gioconda” con Michele Todisco, Savi Arbola e Graziano Ballinari, poi ci sarà la presentazione del libro di Savi Arbola “ Il Volo della Gioconda “ e a termine un aperitivo offerto dall’associazione Taxus.

Sarà anche l’occasione per presentare l’iniziativa Archivio delle voci e del dialetto della Valle Veddasca che la Pro Loco Maccagno Lago Maggiore e l’ass. Taxus stanno realizzando per conservare e tenere viva la cultura vernacolare e soprattutto i dialetti, che in valle prosperavano in ogni borgo.