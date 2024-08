A Laveno Mombello torna il Festival “Lago Incantato, teatro per tutti a cielo aperto”

Un festival nei luoghi più suggestivi di Laveno Mombello, in spazi aperti, palcoscenici naturali dove grandi e piccini potranno immergersi nella bellezza delle rappresentazioni teatrali. A partire dal 30 agosto

Ritorna la terza edizione del Festival “Lago Incantato – Teatro per tutti a cielo aperto”, con il quale il Teatro del sole (www.teatrodelsole.org) e il Comune di Laveno Mombello intendono offrire spettacoli per tutte le età valorizzando i luoghi più suggestivi del territorio lavenese. Questo evento, ormai atteso con entusiasmo dalla comunità, è pronto a far risplendere la magia del teatro sotto il cielo di fine estate, offrendo un’esperienza culturale unica e gratuita.

Il Festival si svolgerà nei luoghi più suggestivi di Laveno Mombello, trasformando gli spazi aperti della città in palcoscenici naturali dove grandi e piccini potranno immergersi nella bellezza delle rappresentazioni teatrali.

Si inizia con un fine settimana “A tutto teatro”, a partire da venerdì 30 agosto alle 18.15 nel chiostro di Palazzo Perabò a Cerro (MIDeC). La COMPAGNIA ARIONE DE FALCO inaugurerà l’evento con lo spettacolo “Le Rocambolesche Avventure dell’Orso Nicola, del Ragnetto Eugenio e del Moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici”, teatro d’attore per tutti a partire dai 4 anni.

Il fine settimana proseguirà con spettacoli di vario genere in diverse location (Parco Torrazze, Parco Gaggetto all’interno dell’End of Summer Festival organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani, Chiostro MIDeC, Parco Forte Castello), offrendo intrattenimento per tutti.

Sabato 7 settembre si proseguirà nella splendida cornice di Villa Fumagalli, dove il Collettivo Clown Duo Meroni-Zamboni condurrà un laboratorio per bambini al mattino e, alle 18.15, metterà in scena ildivertentissimo spettacolo “Clown Spaventati Panettieri” (clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica), vincitore del premio Gianni Damiano a Lunathica 2017.

Il festival estivo si concluderà sabato 14 settembre con un emozionante spettacolo itinerante di teatro di comunità, che si svolgerà tra i cortili e le vie del borgo storico di Cerro. Questo evento finale nasce da una raccolta di colloqui biografici, ricordi e memorie, rielaborati dai registi e autori del Teatro del Sole. Gli spettatori saranno guidati attraverso il suggestivo borgo, dove ogni angolo diventa un palcoscenico naturale per raccontare storie forse dimenticate.

Ingresso gratuito, consigliata prenotazione (obbligatoria per il laboratorio L’arte dei clown): https://teatrodelsole.eventbrite.com

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, ma è possibile fare una piccola donazione per sostenere il Teatro del Sole e il Comune di Laveno Mombello, aiutandoli a ottenere il contributo previsto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto: https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/festival-lago-incantato-2024/

Programma dettagliato del Festival Lago Incantato 2024 :

30 agosto, ore 18.15, Chiostro MIDeC: COMPAGNIA ARIONE DE FALCO – Le Rocambolesche Avventure dell’Orso Nicola, del Ragnetto Eugenio e del Moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici (Teatro d’attore – Dai 4 anni, per tutti.)

31 agosto, ore 10.30, Parco Le Torrazze: TEATRO DEL SOLE – Circle Kamishibai – Storie in cerchio (Lettura Spettacolo con musica dal vivo – Dai 3 anni, per i più piccoli)

31 agosto, ore 16.00, Parco Gaggetto: MATTEO CURATELLA – Venghino signori venghino… (Spettacolo di teatro di strada, cantastorie e musica dal vivo – Per tutti)

31 agosto, ore 21.15, Chiostro MIDeC: BAULE VOLANTE – Orfeo ed Euridice (Teatro d’attore, narrazione a due voci. Dagli 11 anni, per ragazzi e adulti)

1 settembre, ore 17.30, Parco Forte Castello: TEATRO DEL SOLE – L’Autogrill degli Uccellini (Spettacolo installazione con pubblico itinerante – Dai 4 anni, per tutti)

7 settembre, Villa Fumagalli: COLLETTIVO CLOWN (Duo Meroni-Zamboni)

– Ore 10.00 : L’Arte del Clown – Al servizio dell’errore! (Laboratorio per bambini dai sei anni)

– Ore 18.15: Clown Spaventati Panettieri (Teatro fisico, clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica – Per tutti)

14 settembre, ore 17.30, Palazzo Perabò e Borgo storico di Cerro: TEATRO DEL SOLE – TEATRO DI COMUNITA’ – Hemingway si è fermato a Cerro – Racconti di terra e di acqua. (Spettacolo itinerante – Da 8 anni, per tutti)

Il Festival Lago Incantato fa parte di un progetto più ampio che prevede una rassegna teatrale in autunno-inverno e un laboratorio di narrazione teatrale rivolto ai giovani. Tutti gli spettacoli e i laboratori del Festival Lago Incantato sono a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione su https://teatrodelsole.eventbrite.com/