A Villa Panza l’incontro con Mauro Porcini, il pluripremiato archittetto e designer varesino

Appuntamento per il prossimo 30 agosto in un dialogo organizzato dall’ordine degli architetti di Varese e condotto da Giorgio Caporaso. Nell’occasione Porcini, riceverà una targa d’onore dell’Ordine degli architetti di Varese

Un appuntamento speciale a Villa Panza di Varese dove il prossimo 30 agosto, dalle 18 alle 19.30, è in programma un incontro per gli appassionati di design e innovazione. Ospite Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo con una lectio magistralis intitolata “Il lato umano dell’innovazione“. L’incontro, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, è gratuito e aperto a tutti, e sarà moderato dall’architetto e designer Giorgio Caporaso.

Porcini, varesino, figura di spicco nel mondo del design internazionale e ormai Newyorkese di elezione, condividerà le sue esperienze e le sue visioni su come l’innovazione possa essere guidata da un approccio umano e centrato sulle persone: un intervento che promette di offrire spunti preziosi non solo per i professionisti del settore, ma anche per chiunque sia interessato a comprendere le dinamiche che trasformano idee creative in soluzioni concrete.

A PORCINI LA TARGA D’ONORE DELL’ORDINE DEGLIL ARCHITETTI

Al termine della lectio la sala Impero di villa Panza ospiterà una cerimonia speciale, durante la quale Mauro Porcini riceverà una targa d’onore dell’Ordine degli architetti di Varese, come riconoscimento del suo contributo al mondo del design.

Mauro Porcini, nato a Varese, è uno dei più influenti designer contemporanei a livello internazionale. Attualmente ricopre il ruolo di Chief Design Officer presso PepsiCo, dove è responsabile della strategia di design globale dell’azienda.

Dopo aver studiato al Politecnico di Milano, Porcini ha iniziato la sua carriera lavorando per importanti aziende come 3M. Nel suo ruolo attuale a PepsiCo, Mauro Porcini ha trasformato il design in un elemento centrale della strategia aziendale, lavorando su progetti che spaziano dai prodotti alimentari alle bevande, passando per il packaging e le esperienze di consumo. Il suo lavoro ha ricevuto numerosissimi premi internazionali, consolidando la sua reputazione come leader innovativo.

Oltre al suo impegno professionale, Porcini è anche un autore: il suo libro, “L’età dell’eccellenza. Innovazione e creatività per costruire un mondo migliore”, esplora come l’innovazione e la creatività possano essere utilizzate per affrontare le sfide del nostro tempo e migliorare la vita delle persone. È infatti un appassionato sostenitore dell’importanza del design nel migliorare la vita delle persone, una visione che condivide attraverso conferenze, insegnamenti e, appunto, pubblicazioni.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

L’evento si terrà sia in presenza, al Salone Impero di Villa Panza, sia in modalità webinar, per chi preferisce seguire l’incontro online. Per partecipare in presenza, è necessario inviare una mail a formazione@ordinearchitettivarese.it, mentre per seguire il webinar basta registrarsi al link fornito dagli organizzatori.

Gli architetti che parteciperanno all’evento riceveranno 2 Crediti formativi, riconosciuti dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese.