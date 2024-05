Il varesino Mauro Porcini premiato con l’Italian Reputation Award

Un nuovo riconoscimento per Mauro Porcini, designer nato a Gallarate e cresciuto a Bizzozero, attualmente Chief Designer Officer di PepsiCo, la multinazionale americana famosa per la Pepsi. Si tratta dell’Italian Reputation Award, importante riconoscimento “rivolto alle personalità che si sono distinte in ambito reputazionale grazie ad un costante impegno e all’innovazione profusa in diversi settori per la promozione dell’Italia nel mondo”, si legge sul sito dell’organizzazione. (foto da IlNewyorkese.com)

Il premio è nato dalla collaborazione tra l’Istituto italiano di Cultura di New York diretto dal Prof. Fabio Finotti e da Reputation Research guidato da Davide Ippolito per valorizzare l’impatto culturale degli italiani che con il loro lavoro contribuiscono a rafforzare il brand Italia su scala globale.

I premi sono stati assegnati lo scorso marzo, ma Porcini in quel periodo (come spesso gli accade) era all’estero per motivi di lavoro e ha potuto ritirare il premio solo oggi, facendosi un bel regalo di compleanno visto che proprio il 16 maggio compie gli anni (49).

Come scrive ilNewyorkese.com, il giornale di riferimento per gli italiani a New York, partner dell’iniziativa Italian Reputation Award, Mauro Porcini è stato premiato “per la straordinaria innovazione che ha sperimentato nel campo del design internazionale. Le sue straordinarie capacità manageriali e creative lo hanno condotto ai vertici di una grande multinazionale come PepsiCo, riuscendo a contaminare stili ricercati e diversi senza mai rinunciare alla bellezza e all’eleganza tipica italiana. Un autentico ambasciatore della cultura del design italiano nel mondo”.

«L’italianità per me è un valore, la porto in tutti gli incontri che faccio nel mondo: ci differenzia, abbiamo una marcia in più, un valore aggiunto prezioso che mi ha aiutato nel mio percorso – ha detto Porcini a marzo, quando gli è stato comunicato del premio -. Ringrazierò per sempre l’Italia e spero di onorarla e rappresentarla in un modo degno».