Maratona di New York: risultati e tempi dei podisti del Varesotto

I due più veloci sono stati al di sotto delle tre ore (di un bel pezzo) ma c’è chi di ore ne ha impiegate 6 o 7 meritandosi ugualmente una marea di applausi per essere riusciti a tagliare il traguardo all’interno di Central Park. Sono una quarantina i podisti residenti in Provincia di Varese che hanno portato a termine – domenica 3 novembre – la celebre Maratona di New York, una delle più famose e affascinanti gare di questo genere.

Il più bravo arriva da Castiglione Olona (e prima della partenza ha ricevuto una felpa con lo stemma comunale che… ha portato molto bene): è Dario Perri che ha concluso al 699° posto, 14° tra gli italiani in 2h45’33”, quattro minuti prima del bustocco Giuseppe Andrea Duchini, altrettanto bravo a correre i 42,195 chilometri in 2h49’51’ con il 1.017 posto finale.

Ecco però l’elenco completo di tutti i nostri runners o per lo meno di quelli che hanno indicato un comune Varesotto come propria residenza. Visto che la ricerca non è semplice, se ci fosse qualche altro concorrente da inserire in elenco, scriveteci a sport@varesenews.it. E complimenti a tutti!

> 2 ORE

699) Dario PERRI (Castiglione Ol.) – 2:45:33

1.017) Giuseppe Andrea DUCHINI (Busto A.) – 2:49:51

> 3 ORE

2.423) Alberto ZOCCHI (Samarate) – 3:02:14

2.448) Marco BERNASCONI (Varese) – 3:02:25

3.294) Alberto RIENZI (Cardano al C.) – 3:09:09

5.602) Massimiliano POGGIOLINI (Busto A.) – 3:22:08

6.363) Giovanni BARASSI (Varese) – 3:25:13

6.552) Domenico RONZONI (Cugliate F.) – 3:25:55

8.093) Simone PATARINI (Varese) – 3:31:21

9.404) Devis MACALUSO (Fagnano Ol.) – 3:36:03

10.834) Pier Francesco RUSSO (Varese) – 3:40:31

13.503) Roberto CARNELLI (Fagnano Ol.) – 3:47:53

13.694) Roberta TOSI (Busto A.) – 3:48:22

13.715) Nicola MASTROIANNI (Cassano M.) – 3:48:25

15.373) Daniele LOMBARDO (Ferno) – 3:52:28

15.381) Luca MAGNI (Busto A.) – 3:52:30

15.982) Michele CUOCO (Agra) – 3:53:54

16.974) Lorenzo VILLA (Varese) – 3:56:02

> 4 ORE

21.084) Martina ORLANDI (Saronno) – 4:05:55

25.052) Emanuela GERVASINI (Azzate) – 4:16:40

29.045) Luisa MAGNI (Gallarate) – 4:26:55

29.054) Giuseppe CARLI (Busto A.) – 4:26:57

29.493) Massimiliano PANDOLFI (Marchirolo) – 4:28:08

30.156) Francesco COLOMBO (Uboldo) – 4:29:43

31.229) Andrea D’ANESE (Cassano M.) – 4:32:41

31.790) Stefania MARTINO (Viggiù) – 4:34:19

32.316) Donatello FLORIS (Castiglione Ol.) – 4:35:48

32.347) Davide FLORIS (Castiglione Ol.) – 4:35:52

32.993) Carlo PACCHIARINI (Azzate) – 4:37:42

> 5 ORE

42.748) Luca PODETTI (Tradate) – 5:10:04

44.878) Alessandra GIACOMETTI SCHIERONI (Varese) – 5:20:06

44.919) Gaia RUSSO (Cardano al C.) – 5:20:16

45.765) Domenica FLORIS (Castiglione Ol.) – 5:24:36

48.418) Gianluigi CITTERIO (Cassano M.) – 5:41:09

49.054) Luca COMOLLI (Castellanza) – 5:45:44

50.446) Alessandro ANNACCARATO (Gallarate) – 5:57:09

> 6 ORE

50.883) Paolo Omar ANNACCARATO (Gallarate) – 6:01:10

7 ORE

54.286) Alberto COGLIO (Castronno) – 7:01:o8

54.482) Nicoletta PAGANINI (Gallarate) – 7:09:06