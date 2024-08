Bellucci vende cara la pelle ma perde in quattro set con O’Connell

Si interrompe sul cemento del campo 12 di Flushing Meadows il cammino, e il sogno, di Mattia Bellucci negli U.S. Open che gli hanno ugualmente regalato emozioni e soddisfazione. Il 23enne di Castellanza, per la prima volta al secondo turno di uno Slam, vende cara la pelle ma alla fine si arrende alla costanza di Christopher O’Connell, australiano dal volto inespressivo ma dal braccio piuttosto pesante.

O’Connell vince in quattro set – 6-3 6-4 3-6 6-3 – e si regala l’incrocio con Jannik Sinner al terzo turno, perché l’azzurro e numero 1 al mondo negli stessi minuti non trema e supera nettamente l’americano Alex Michelsen. Un peccato per Mattia: il derby con il coetaneo Jannik sarebbe stato uno splendido coronamento del cammino effettuato da Bellucci sui campi del Queens, iniziato con tre vittorie nelle qualificazioni e proseguito con il già storico successo su Wawrinka.

Contro l’australiano però, il mancino varesotto ha subito palesato qualche difficoltà: O’Connell, che precede Mattia di una quindicina di posizioni nel ranking, si è presto dimostrato inscalfibile sui propri turni di servizio e forse Bellucci non è riuscito a esprimere al meglio quel suo tennis libero e divertente mostrato in altre occasioni. Croce e delizia la battuta con 23 aces ma anche 9 doppi falli. A suo merito però va sottolineata la resistenza messa in atto anche nei momenti più difficili: in particolare Bellucci ha saputo reagire nel terzo set e dopo aver subito un break ha fatto filotto strappando due volte il servizio e guadagnando almeno il parziale “della bandiera”. E anche nel quarto e conclusivo set, O’Connell ha dovuto sudare sette camicie in un ottavo game durato 12′ in cui Mattia ha talvolta sprecato, altre volte brillato sino a conquistare quello che è stato il suo ultimo gioco vinto.

Dispiace per l’avvio shock, con Bellucci che ha scritto a referto appena due “quindici” in altrettanti games iniziali concedendo al primo turno di battuta quel break che si è poi rivelato decisivo, perché O’Connell in battuta non ha offerto a Mattia occasioni di riscattarsi sino al 6-3. Nel secondo parziale il nostro portacolori ha ritrovato regolarità nel servizio mantenendosi a lungo in linea di galleggiamento, ma proprio quando all’orizzonte ha iniziato a stagliarsi il tie-break è arrivato il passaggio a vuoto, con l’australiano che non ha lasciato scampo portandosi sul doppio set di vantaggio.

A quel punto Bellucci avrebbe potuto cedere di schianto, tanto più che O’Connell ha guadagnato un ulteriore break, e invece il 23enne di Castellanza ha ritrovato tutti i suoi colpi: due break e due games con il servizio amico hanno ribaltato la situazione e mandato la partita al quarto parziale. Quando però il regolarista australiano ha creato di nuovo distanza e non ha più sbagliato sino al traguardo dopo 2 ore e 48′ di gioco. Una battaglia di cui Mattia farà tesoro per la prossima volta.