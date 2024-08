U.S. Open: tra Bellucci e Sinner c’è di mezzo O’Connell

Messa in carniere la prima vittoria in carriera in un incontro del Grande Slam – per di più contro un giocatore illustre come Stan Wawrinka – Mattia Bellucci è ora atteso dal secondo turno degli U.S. Open che potrebbero proiettarlo verso il più affascinante degli incroci.

Se infatti il tennista di Castellanza dovesse riuscire a superare l’australiano Chirs O’Connell, nel terzo turno si troverebbe di fronte nientemeno che Jannik Sinner in un derby italiano tra “coscritti” tutto da gustare. E che potrebbe anche disputarsi sul centrale di Flushing Meadows, l’enorme arena dedicata ad Arthur Ashe, vista la presenza in campo del numero 1 del mondo.

Prima però di pensare a medio termine, Bellucci deve battere O’Connell in un incontro tra due giocatori non così distanti in classifica: 87 l’australiano, 101 il portacolori del Varesotto che è più giovane di diversi anni rispetto all’avversario (nato a Sydney 30 anni fa), meno esperto a questi livelli, ma che nell’ultimo periodo ha messo in mostra un tennis che ha dato fastidio a molti giocatori nel circuito.

Per assistere al match tra Bellucci e O’Connell questa volta non sarà necessario fare le ore piccole: il confronto sarà il primo in programma sul Campo 12 e quindi prenderà il via alle 17 ora italiana, le 11 di New York. Un tema importante, per Mattia, sarà quello del recupero dopo il match con Wawrinka ma il fatto che si sia chiuso in tre set unito all’adrenalina del momento possono aiutare l’allievo di coach Fabio Chiappini. O’Connell invece ha superato in quattro partite il cileno Jarry che era accreditato di una testa di serie, per quanto alta (26).

In caso di vittoria Bellucci entrerebbe una volta per tutte tra i primi 100 del ranking, un “passaggio” che non è avvenuto nonostante il successo su Wawrinka: il motivo è che lo scorso anno di questi tempi Mattia vinse il Challenger di Cassis e i punti ottenuti in quella circostanza verranno scalati nella prossima compilazione della classifica, “compensati” da quelli guadagnati a New York. Quindi per il momento la previsione su di lui è stabile, ma se si qualificasse al terzo turno il bottino lo porterebbe più in alto.

Anche Jannik Sinner giocherà nel tardo pomeriggio italiano: il numero 1 azzurro sarà il primo a scendere in campo sul centrale (alle 18 nostrane) contro l’americano Michelsen, avversario da prendere con le pinze nonostante non sia testa di serie. Nella notte intanto, Lorenzo Musetti si è qualificato al terzo turno battendo in cinque set il serbo Kecmanovic mentre Matteo Berrettini è stato eliminato in tre set dall’americano Taylor Fritz, testa di serie numero 12 del torneo.