Inarrestabile Mattia Bellucci: batte Majchrzak e si qualifica per gli U.S. Open

Nessun intoppo, nessuna incertezza, nessun tremore: Mattia Bellucci entra trionfalmente nel tabellone principale degli U.S. Open, l’unico torneo del Grande Slam a cui non era ancora riuscito a disputare. E ci entra con pieno merito, superando di slancio anche il terzo e ultimo turno delle qualificazioni, il mini-tabellone ricco di insidie nel quale il mancino di Castellanza non ha perso neppure un set.

Dopo l’americano Mayo e l’argentino Gomez, tocca al polacco Kamil Majchrzak arrendersi all’uragano di Castellanza in quello che è stato forse il match dallo scorrimento più “liscio” dei tre disputati sui campi laterali di Flushing Meadows. Quelli da cui si vedono le gradinate del centrale dedicato ad Arthur Ashe, laddove magari toccherà anche a Mattia mettere piede. Chissà.

Contro Majchrzak, oggi numero 168 al mondo ma in passato salito fino al 75, Bellucci non ha praticamente avuto incertezze. Con il suo tennis brillante e piacevole agli occhi, fatto di contropiedi e cambi di ritmo, il mancino 23enne ha atteso il momento giusto per piazzare – si era al settimo game – il primo break della gara. Già decisivo perché il polacco non era in grado di reggere il ritmo e, anzi, ha concesso una seconda volta il turno di battuta per il 6-3 che ha chiuso la prima frazione.

Subito dopo ecco l’unica sbavatura di Mattia che si è smarrito per qualche istante dando a Majchrzak l’ebrezza di vincere l’unica palla break della sua partita. Un intoppo recuperato però immediatamente dall’azzurro nel secondo game tra gli incitamenti di un pubblico italiano che ha iniziato timidamente a farsi sentir a suon di “Vai Matty”. Poco dopo Bellucci ha strappato di nuovo il servizio al polacco, al quale da lì in avanti ha concesso solo l’onore delle armi perdendo a zero l’ottavo game. Ma con la propria battuta, l’azzurro di Castellanza ha chiuso i conti (ancora 6-3) in bello stile concludendo la serata con un significativo abbraccio ai componenti del proprio “angolo” a partire da coach Fabio Chiappini.

Ma come spesso accade, questo non è un punto di arrivo bensì di partenza: Bellucci sbarca nel main draw forte di una condizione notevole e di un morale alle stelle, anche perché la Top 100 mondiale è davvero a un passo. E Mattia, a questo punto (sorteggio permettendo) darà tutto per salire un ulteriore gradino, quello di superare un turno. Impresa sfiorata quest’anno a Parigi con Tiafoe e a Wimbledon con Shelton, ma prima o poi anche questa barriera è destinata a cadere.