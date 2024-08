Bellucci “mata” Mayo nel primo turno delle qualificazioni agli US Open

“Prendere il toro per le corna“. Non una frase fatta ma un piano di gioco, quello utilizzato da Mattia Bellucci per affrontare e superare il primo turno di qualificazione degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione. L’unico in cui il mancino di Castellanza non ha ancora messo piede nel tabellone principale.

Il toro in questione è un ragazzone californiano, Aidan Mayo, cappellino all’indietro, scarpe asimmetriche, wild card nel taschino e tanta voglia di colpire la pallina più forte possibile contro il 23enne azzurro. Un tentativo di braccio di ferro nel quale – però – il ragazzo del Basso Varesotto poteva opporre l’eleganza, l’astuzia e il cinismo del torero. (foto: Mubadala Citi Open)

Nel primo set, soprattutto, l’allievo di Fabio Chiappini ha fatto schiumare l’avversario, lo ha consumato e lo ha schiantato con un rapido 6-2 costruito con due break e con un tennis sostanzioso e superiore a quello tutto muscoli di Mayo cui va riconosciuto un bel rovescio a una mano. Con la chicca di qualche vincente notevole e con l’avversario in doppio fallo addirittura con una battuta volutamente loffia nel tentativo di sorprendere l’azzurro con una palla cortissima.

L’americano – via la maglia nera, addosso quella bianca – ha allora provato ad aumentare la pressione nel secondo set, caricandosi con potenti “Let’s Go!” a ogni punto e offrendo una resistenza maggiore al gioco più vario di Mattia che ha sudato per arrivare al primo break, quello per il 4-2. Una prodezza sfumata poco dopo, perché Bellucci ha infine ceduto il servizio all’ottavo gioco mettendosi un po’ nei guai e andando sotto 5-4.

Persa per un istante la presa sulle corna del toro, però, Bellucci ha subito rimesso le mani al posto giusto: servizio mantenuto senza concedere punti a Mayo e nuovo break al termine di un game difficile, nervoso, con righe prese da ambo le parti e infine messo in carniere. Sul 6-5 e servizio Mattia non può sbagliare: l’altro si dimena, colpisce forte ma la sua pallina si impiglia tre volte nella rete. L’ultima banderilla del torero di Castellanza è uno smash poderoso sulla difesa disperata di Mayo: Bellucci chiude 7-5 e compie il primo passo verso la New York che conta.