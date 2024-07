Mattia Bellucci alza ancora il tiro: vittoria nel primo turno a Washington

La bella cavalcata di Atlanta, fatta di quattro vittorie tra qualificazioni e tabellone principale, non ha esaurito le energie di Mattia Bellucci, anzi. Il tennista di Castellanza ha superato le “quali” anche al torneo di Washington dove poi (nei minuti in cui Thomas Ceccon vinceva il secondo oro azzurro a Parigi) ha vinto il match del primo turno contro l’americano Mackenzie McDonald.

Un successo pesante quello di Bellucci che si è imposto con il punteggio di 7-6 7-6, risultando implacabile nei due tie-break disputati sul “centralino” della capitale statunitense. Implacabile anche nei confronti di un tifo folto, caldo e fin troppo rumoroso a favore di McDonald, 29 anni e numero 93 del ranking (ma già nei top 40 l’anno scorso): una situazione che ha esaltato Mattia capace di superare anche i momenti difficili.

Washington tra l’altro è un torneo ATP 500, quindi ancora più importante (e ricco di punti e premi) rispetto ad Atlanta: il mancino allenato da Fabio Chiappini e Paolo Moretti ci è arrivato con l’etichetta di numero 125 al mondo ma i due match vinti in qualificazione e quello conquistato con McDonald lo spingono ancora più in alto (intorno al 110). Tra l’altro questa è la prima vittoria in un ATP 500 per il mancino 23enne.

Ora per “Bellux” si profila un secondo turno contro un altro giocatore a stelle e strisce, Alex Michelsen, testa di serie numero 15. Il 19enne californiano non ha giocato il primo incontro perché accreditato di un bye ed è accreditato del numero 80 nel ranking ATP. L’ennesimo esame in terra americana da superare, con Mattia che però sembra aver studiato per bene la materia.