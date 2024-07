Mattia Bellucci si qualifica al tabellone principale degli Open di Atlanta

Il grande percorso a Wimbledon non è stato casuale per Mattia Bellucci, che dopo aver superato le qualificazioni nello slam londinese (e aver portato al quinto set la testa di serie Ben Shelton) ha centrato un altro obiettivo: entrare in tabellone agli Open di Atlanta.

Un risultato significativo: quello che si disputa nella capitale della Georgia è un cosiddetto ATP 250, quindi Bellucci disputerà per la prima volta un torneo del massimo circuito mondiali, esclusi gli Slam disputati (Australia, Roland Garros e appunto Wimbledon). Una situazione rilevante, sia perché i tabelloni comprendono 64 giocatori (e non 128) sia perché significa che Mattia sta mettendo piede con sempre maggiore frequenza a questi livelli. (foto: AELTC/Ian Walton)

La partita che ha spalancato le porte al torneo di Atlanta per il 23enne di Castellanza è stata quella contro la seconda testa di serie delle qualificazioni, l’australiano Adam Walton, numero 95 al mondo. Bellucci lo ha stroncato sulla distanza nonostante due interruzioni per pioggia: l’allievo di Fabio Chiappini ha vinto il primo set al tie-break, ceduto il secondo 3-6 ma si è scatenato nel terzo, dominato con il punteggio di 6-1. Nel turno precedente invece “Bellux” aveva superato con un netto 6-2 6-1 il kazako Denis Yevseyev.

Nel primo turno di Atlanta per Mattia – che è l’attuale numero 146 ma tornerà a salire – c’è il confronto con un altro australiano, il 28enne Aleksandar Vukic. Quest’ultimo, sulla carta, è il favorito sia per la classifica (oggi è al 60, un anno fa arrivò al 48), sia per l’esperienza, sia perché nel 2023 arrivò in finale a questo torneo battuto da Fritz. Ma Vukic non potrà dare per scontata la propria superiorità contro un Bellucci che appare davvero capace di prendere di petto questo genere di partite. Il match si gioca martedì 23 dopo le 16 ora locale.