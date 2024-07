Mattia Bellucci batte Mannarino a suon di aces e vola ai quarti di finale agli Open di Atlanta

Gli Open di Atlanta sono già diventati l’ennesimo punto di svolta in positivo della carriera di Mattia Bellucci. Dopo aver disputato il primo turno al Roland Garros e a Wimbledon il tennista di Castellanza ha scelto il cemento americano dal quale continua a essere ripagato.

Ad Atlanta Bellucci si è issato sino ai quarti di finale: prima ha superato le qualificazioni con due vittorie, poi ha ottenuto il primo successo in un torneo ATP contro Vukic, quindi si è preso il lusso (nella tarda serata italiana di mercoledì) di battere un giocatore del calibro del francese Adrian Mannarino, attuale numero 32 al mondo e seconda testa di serie in Georgia. (foto Atlanta Open)

Partita bella e aperta a tante soluzioni quella tra i due mancini: Bellucci ha dimostrato di non temere il gap in classifica vincendo al tie-break un primo set in cui il servizio ha fatto la differenza. Più altalenante il secondo: il varesotto è partito meglio ma il break di Mannarino al terzo gioco ha indirizzato un parziale nel quale Mattia ha resistito il più possibile e sfiorato anche una rimonta clamorosa. Nel terzo e ultimo set quindi, equilibrio fino all’ottavo gioco quando il francese si è fatto sorprendere su una palla corta, si è innervosito e ha perso il servizio. Con Bellucci che non si è fatto scappare l’occasione nel proprio turno di battuta: 7-6, 4-6, 6-3 e la bellezza di 17 ace per il 23enne allievo di Fabio Chiappini.

A questo punto Bellucci può davvero continuare a sognare: nei quarti l’avversario è un altro francese con un ranking migliore di Mattia, Arthur Rinderknech, 28enne e numero 64 al mondo. Un ostacolo che appare alla portata dell’azzurro che sta dimostrando una grande continuità e un momento di forma rilevante. Di certo, comunque vada il prossimo match, Bellucci prenderà l’ascensore in classifica facendo segnare il proprio record in carriera: le previsioni lo danno almeno intorno alla 125a posizione ATP.