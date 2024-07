Sfuma l’impresa di Bellucci a Wimbledon: Shelton recupera e vince

Niente impresa per Mattia Bellucci a Wimbledon. E per il tennista di Castellanza è stata fatale la sospensione della gara nella serata di lunedì 1 luglio, quando era avanti 2 set a 1 sul numero 14 del mondo Ben Shelton prima della sospensione per buio (leggi qui).

Quando il match è ripreso nel primo pomeriggio di martedì 2 luglio lo statunitense ha saputo gestire meglio la gara – interrotta a più riprese a causa del meteo variabile -, non lasciando spazio all’azzurro, che ha concesso subito il break nel quarto set, perso poi 6-3. Anche nel quinto Shelton ha conquistato al primo game il punto sulla battuta di Bellucci riuscendo poi a difendere il vantaggio fino al 6-4 conclusivo, dopo sosta per pioggia in puro stile british di più di un’ora.

Finale quindi amaro per il mancino castellanzese, che anche in questa occasione ha in ogni caso dimostrato di poter stare in questi palcoscenici. Anche oggi, così come accaduto a Parigi con Francis Tiafoe, ha saputo mettere in difficoltà un top ranking. Il tweener di lunedì sera e la battuta da sotto di martedì sono sì colpi estemporanei, ma che dimostrano che la faccia tosta e la tecnica non mancano, anche sui campi più affascinanti del mondo del tennis.

Dopo aver raggiunto il tabellone principale nei primi tre slam (agli Australian Open nel 2023), perdendo purtroppo in tutti e tre i casi al primo turno, a Bellucci non resta che riprovarci a Flushing Meadows, agli Us Open a fine agosto. Ma con questa tempra tutto è possibile.