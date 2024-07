Wimbledon, Bellucci avanti 2-1 su Shelton prima della sospensione per buio

È un grande Mattia Bellucci quello che si sta battendo a Wimbledon contro Ben Shelton. Il castellanzese è avanti 2-1 nei set (6-4 3-6 6-3) prima che il buio della sera londinese portasse alla sospensione della partita.

Bellucci sta giocando un gran match contro lo statunitense, testa di sere numero 14 del tabellone e al miglior ranking della sua carriera. Ma il mancino di Castellanza sta dimostrando che sull’erba di Wimbledon sembra avere un feeling particolare.

La gara riprenderà nella giornata di martedì 2 luglio e Bellucci cercherà di chiudere i conti conquistando un altro set per provare ad avanzare al secondo turno. Da uno statunitense a un altro: al primo turno del Roland Garros fu Francis Tiafoe a eliminare Bellucci al primo turno, rimontando dal 2-1. La Speranza è che l’italiano abbia imparato la lezione per conquistare la prima vittoria in un tabellone slam.

Resta qualche domanda sull’organizzazione, soprattutto tra le differenze tra un torneo dello slam a un altro. A Parigi, neanche un mese fa, si sono viste gare terminare in piena notte. tra le giuste proteste di giocatori e pubblico. A Londra il discorso è opposto: alle 20.50 – il meridiano di Greenwich è un’ora indietro rispetto all’Italia – le gare vengono sospese per buio e rimandate al giorno dopo. Forse un po’ troppo presto.