Da Gavirate a Londra a colpi di remo: la squadra dello “Stein” alle regate sul Tamigi

Prende il via con la “benedizione” di due azzurri – Linda De Filippis e Gabriel Soares – la spedizione britannica degli studenti dello “Stein” di Gavirate, unico istituto italiano che parteciperà con una squadra alla prossima “Schools’ Head of River Race” di canottaggio che si disputa sulle acque del Tamigi – uno dei luoghi simbolo di questo sport – il prossimo 25 marzo.

Il team gaviratese è stato presentato questa mattina – martedì 4 marzo – alla presenza di numerose autorità remiere e politiche, a sottolineare l’importanza che viene data all’iniziativa. Oltre ai due campioni locali – Soares vive a Besozzo e ha vinto l’argento nel doppio leggero a Parigi, De Filippis è di Travedona e ha remato sull’otto femminile ai Giochi – sono infatti intervenuti sia i vertici federali (il vicepresidente Fabrizio Quaglino, il numero uno lombardo Leonardo Binda) sia quelli scolastici (il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano), sia politici (il sindaco Massimo Parola).

Significativa anche la presenza alla cerimonia di presentazione di Fiona De Jong, direttrice del centro sportivo dell’AIS – l’equivalente australiano del Coni – che da quindici anni è una presenza fissa e importante sulle rive del lago a Gavirate. Una sinergia sempre più stretta e fruttuosa.

Quella in partenza da Gavirate ha i contorni di una vera e propria spedizione: lo “Stein” – diretto dalla professoressa Laura Ceresa – parteciperà alle regate londinesi con due “otto” maschili e con due “quattro” femminili, coordinati da un profondo conoscitore del canottaggio come il professor Renato Gaeta affiancato dalla professoressa Alessandra Priulla. Nel corso della mattinata sono stati svelati anche i body che saranno indossati da ragazze e ragazzi durante la “School Race”, griffati con i numerosi sponsor locali che hanno sostenuto l’iniziativa e impreziositi dai nomi di tutti gli atleti che porteranno la nostra “Contea dei Laghi” in una competizione di così alto livello.

E di alto livello è comunque anche il team gaviratese: la maggior parte degli atleti-studenti milita nelle formazioni della Canottieri Gavirate e alcuni sono considerati di interesse nazionale e già presi in considerazione dalle nazionali giovanili (come la timoniera di Varese, Margherita Fanchi, già plurimedagliata a livello internazionale).