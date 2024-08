Mattia Bellucci domina Wawrinka e si regala la prima vittoria in un torneo del Grande Slam

Ci eravamo lasciati con un “vinca il migliore” in sede di presentazione del match tra Mattia Bellucci e Stan Wawrinka, e così è stato. Nel primo turno degli U.S. Open ha vinto il giocatore che tra i due è attualmente il migliore e non solo per il ranking: sul campo 17 di New York il 23enne di Castellanza ha dominato l’espertissimo svizzero vincendo la partita in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3.

Un risultato che per Bellucci rappresenta l’ennesimo (ne ha fatti una valanga, di recente) passo in avanti nel gotha del tennis mondiale. Per la prima volta infatti il mancino varesotto ha vinto un incontro di un Grande Slam – risultato che aveva già sfiorato a Roland Garros e Wimbledon – e per la prima volta potrebbe entrare nei migliori 100 del ranking ATP visto che Mattia si affacciava da 101 ai campi in cemento di Flushing Meadows.

E il bello è che non è finita qui: Bellucci avanza di potenza al secondo turno dello slam americano e avrà davanti a sé un ostacolo non impossibile (che non significa facile), ovvero l’australiano Christopher O’Connell, numero 87 del mondo, che ha fatto fuori la testa di serie numero 26, il cileno Jarry, in quattro set. Chi vincerà tra i due si regalerà quasi certamente il confronto con Jannik Sinner al terzo turno (se l’altoatesino, vincente in quattro su McDonald, non pasticcerà con Michelsen).

Contro Wawrinka intanto, Bellucci si è mostrato superiore al tre volte vincitore di Slam ed ex numero 3 al mondo, rallentato però dalle 39 primavere attuali. Mattia ha subito messo in mostra il suo tennis fatto di scambi accorciati e allungati, di palle corte e diagonali, che ha messo in difficoltà lo svizzero bisognoso di riprendere il ritmo partita. Due i break a favore del castellanzese, uno di Wawrinka ma il totale ha sorriso a Mattia che ha chiuso 6-4 il parziale.

Il secondo set è invece corso sui binari dell’equilibrio: Wawrinka ha annullato una palla break in apertura e poi – pur soffrendo il servizio di Bellucci – non ha concesso altre occasioni all’azzurro. Perfetta alternanza tra i due e 6-6 che ha portato il parziale al tie-break. Qui però Mattia ha preso di petto la situazione, e quando lo svizzero ha provato a mettere pressione a rete ha sfoderato due passanti che hanno fatto secco l’avversario: 7-5 nel tie-break e 2-0 Bellucci.

Messo alle corde, l’antico campione di Losanna non è più uscito dall’angolo salvo creare un paio di occasioni per il break annullate dal 23enne allievo di Fabio Chiappini. Che si è costruito il vantaggio, si è portato sul 5-3 e ha chiuso l’incontro tenendo a zero Wawrinka con l’ultimo turno di servizio completando una serata da favola. Il sogno americano continua: con O’Connell giovedì c’è la possibilità di farlo diventare ancora più grande.