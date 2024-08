Obiettivo US Open per Mattia Bellucci, a un passo dalla “top 100” del tennis mondiale

Da questa mattina – lunedì 19 agosto – Mattia Bellucci è ancora più vicino alla top 100 del tennis mondiale. Il mancino di Castellanza, 23 anni, è infatti ufficialmente il numero 102 del ranking ATP, il punto più alto della sua giovanissima carriera internazionale.

Un risultato raggiunto grazie ai punti ottenuti a Cary, nel North Carolina, dove “Bellux” ha sfiorato il quarto titolo in un torneo Challenger: il mancino nato a Busto Arsizio ha infatti perso in finale contro il 27enne russo Roman Safiullin al termine di una battaglia di tre ore conclusa con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 per l’attuale numero 59 al mondo. (foto: Mubadala Citi DC Open)

Una partita che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi di Bellucci: Mattia è stato autore di un primo set d’antologia nel quale ha messo alle corde il più quotato russo. Anche nel secondo set il tennista varesotto è sembrato in stato di grazia arrivando a condurre 4-1, ma da quel momento Safiullin ha iniziato a crescere sfruttando la maggiore esperienza unita al proprio talento. Il verdetto è stato quindi a favore del russo nonostante Bellucci abbia annullato sette match point nel terzo parziale.

Ora per l’allievo di Fabio Chiappini si apre però una nuova e determinante avventura: gli US Open. Bellucci è iscritto alle qualificazioni di Flushing Meadows, l’unico torneo del Grande Slam in cui non è ancora entrato in tabellone. Il 23enne è accreditato della testa di serie numero 12 e comincerà il proprio cammino contro il 21enne californiano Aidan Mayo che ha avuto una wild card. Poi ci sarà il vincente del match tra Brower e Gomez e l’eventuale terzo e ultimo step contro un giocatore tra Majchrzak, Zhang, l’azzurro Gigante e Galan.

L’avventura newyorkese di Bellucci prenderà il via martedì 20 agosto contro Mayo in un match che inizierà probabilmente nella tarda mattinata locale (le 17 ora italiana, ma gli orari possono variare). Come accennato, per accedere al tabellone principale bisognerà superare tre turni di qualificazione: se il colpo andasse a buon fine, Mattia (oltre a rimpinguare il conto in banca: gli US Open sono il torneo più “generoso”) potrebbe centrare l’obiettivo della “top 100” che era quello prefissato con il suo staff per questa stagione.