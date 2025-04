Griekspoor è un martello, Bellucci fuori nei quarti a Marrakech

Termina nei quarti di finale il cammino di Mattia Bellucci nel torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco. Il tennista di Castellanza si è arreso alla testa di serie numero uno del tabellone, l’olandese Tallon Griekspoor, che si è confermato in un ottimo momento di forma e ha superato in due set (6-3 6-4) il mancino varesotto.

Griekspoor ha giocato una gara molto solida nella quale ha punito i passaggi a vuoto di Bellucci e in cui si è salvato quando l’azzurro ha provato a mettergli pressione. Mattia ha iniziato male il match, perdendo un game a zero con quattro errori e cedendo il servizio: break che ha fatto la differenza perché poi Griekspoor si è difeso con i denti nel momento migliore di Bellucci e ha chiuso 6-3 il parziale.

Nel secondo set Bellucci ha iniziato molto meglio duellando alla pari con l’olandese ma al quinto game ha perso il servizio e non è più riuscito a riequilibrare l’incontro, anche perché Griekspoor oltre a colpire in battuta si è rivelato molto solido negli scambi prolungati. E il 6-4 è stato il naturale compimento del secondo set.

La trasferta marocchina è stata comunque utile a Bellucci che torna tra i migliori 60 al mondo grazie al superamento dei primi due turni del G.P. Hassan II: lunedì dovrebbe salire al numero 66 (dipenderà anche dai risultati degli altri tornei) che è il suo miglior ranking in carriera.

Quello di Marrakech è anche il primo quarto di finale su terra rossa a livello ATP, una situazione incoraggiante in vista della stagione “terraiola” in cui Bellucci – fino a Parigi – ha tutto da guadagnare a livello di punti. Il prossimo appuntamento saranno le qualificazioni a Montecarlo, dove il cammino inizierà dal primo turno contro il britannico Cameron Norrie.