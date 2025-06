Wimbledon al via, subito in campo Mattia Bellucci

È il torneo di tennis più affascinante del mondo, sia per la sua enorme importanza sia per il contorno e le tradizioni uniche che si porta appresso. Parliamo di Wimbledon, il terzo “slam” stagionale che si disputa sui celebri campi in erba di Londra.

Una edizione già storica per l’Italia visto che nel tabellone principale maschile ci sono ben 11 azzurri, cosa mai vista. Tra di loro anche Mattia Bellucci, il 24enne di Castellanza che lo scorso anno vinse le qualificazioni e diede gran filo da torcere a Shelton, con l’americano vincente in cinque set.

Bellucci oggi è il numero 73 al mondo e quindi non ha avuto bisogno di affrontare le forche caudine delle qualificazioni per entrare in tabellone. Il mancino allenato da Fabio Chiappini sarà in campo subito, questa mattina (lunedì 30) alle 11 italiane contro Oliver Crawford, britannico che ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo.

Turno sulla carta quindi abbordabile per Mattia che si è preparato disputando alcune partite sull’erba (quattro a Eastbourne tra qualificazioni e due turni nel main draw) per abituarsi a una superficie che frequenta poco. Crawford non è più giovanissimo (ha 26 anni) ed è all’esordio assoluto in un torneo di livello ATP, però a Bellucci sarà necessaria la massima attenzione per sfruttare davvero il sorteggio favorevole.