Varesina – Castellanzese, le dichiarazioni post partita

Faletti rammaricato in conferenza, ma fiducioso per il momento neroverde, Spilli fa la conta degli infortuni e punta a rimanere nei playoff

Il mister delle Fenici non soddisfatto per la prova “poco brillante e lenta” dei suoi, il preparatore atletico neroverde crede nella salvezza diretta “poche battaglie ma noi dobbiamo vincere la guerra.

Stefano Faletti (preparatore atletico Castellanzese): “Ormai sono già 4-5 partite che facciamo ottime prestazioni, che purtroppo non sono state premiate dai punti. È il quinto risultato utile che facciamo, la squadra sta rispondendo benissimo sul campo a quelle che sono le richieste fatte durante la settimana, speriamo che cambi questo trend e di riuscire a portare a casa la posta piena”.

Faletti 2: “Le battaglie da qui alla fine sono poche, ma noi dobbiamo vincere la guerra. Tutti guardano dietro, il Sangiuliano è comunque a 3 punti e noi abbiamo quattro partite per arrivare alla salvezza diretta, perché non dimentichiamoci che c’è anche la forbice (degli 8 unti) che potrebbe essere un ulteriore strumento per raggiungere il traguardo. Anche se il Magenta ha superato il Fanfulla, che ha perso, manteniamo i cinque punti che potrebbero diventare 7/8. Noi ci crediamo e non molleremo, perché abbiamo già dimostrato in queste cinque partite di voler lottare fino alla fine. Quindi vediamo di vincere la guerra.”

Marco Spilli: “noi sicuramente non siamo stati brillanti. Non mi sento di affibbiare la nostra non brillantezza alla Castellanzese, che non ha fatto una grande partita se non dal punto di vista difensivo. Noi siamo stati con idee appannate e con i riflessi un po’ rallentati, perché con squadre che si difendono così, bisogna muovere il pallone con maggiore velocità. Oggi abbiamo creato molto meno di quello che creiamo di solito. Ci sono state mischie con palle salvate sulla linea, in area si percepiva il rischio di subire gol in contropiede. Riuscire a far girare la palla velocemente era difficile, perché c’era troppa gente sotto la linea della palla e così diventa complicato. La partita di oggi è stata figlia del pareggio di domenica scorsa che ci ha tagliato le gambe per la corsa al primo posto. Adesso dobbiamo stare attenti a mantenere i playoff, visto che con i risultati odierni saremmo a pari punti col Desenzano, ma sesti per la differenza reti. Ci sono ancora quattro partite da giocare, ma quello che mi preoccupa sono gli infortuni, visto che a Sali e Guri oggi si è aggiunto Mazia. Siamo un po’ impiccati dal punto di vista dei giovani, perché è fuori anche Giorgi, quindi siamo obbligati a far giocare i ragazzi della Juniores che non sono ancora pronti per certe partite”.

Spilli 2: “Sassi non lo conto come uno della Juniores perché si allena sempre con noi, mi riferivo a Sacco e Guffanti, che poteva entrare. A noi piace fare esordire questi ragazzi, ma in questo momento c’è bisogno di lucidità e tranquillità e loro magari sono presi dall’emozione di esordire in prima squadra e questo aspetto non aiuta. Adesso spero di recuperare Giorgi per andarcela a giocare a Vigasio e comunque in difesa ci siamo, anche se avremo Mapelli squalificato, avremo comunque Coghetto e Cosentino a disposizione. Davanti avremo tre giocatori fuori come Sali, Mazia e Guri e non penso di recuperarli”.