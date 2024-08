Bellucci, vigilia di Slam a New York: Mattia sfida la leggenda Wawrinka

I campi di cemento di Flushing Meadows, distretto del Queens a New York, si sono vestiti a festa per l’inizio delle partite valide per la 144a edizione degli US Open, quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam attorno al quale l’attenzione è massima sia per il lato prettamente sportivo sia per la situazione legata al doping (positivo in maniera infinitesimale a una sostanza vietata ma prosciolto dalla ITIA) in cui è convolto il numero 1 del mondo, Jannik Sinner.

Osservati dal Varesotto però, gli US Open hanno un’altra chiave di lettura: per la terza volta consecutiva – la quarta in assoluto – tra i 128 giocatori in tabellone c’è anche Mattia Bellucci, anni 23 da Castellanza (nato a Busto Arsizio: per questo nei media nazionali è incasellato come bustocco), mancino e portatore sano di un tennis molto piacevole da vedere. Un’alternanza di servizi lavorati o potenti, la capacità di allungare e accorciare le misure dello scambio o di tirare fuori dal cilindro qualche improvvisa discesa a rete. (foto: Mubadala Citi Open)

Bellucci è arrivato a New York in un momento molto buono per la propria carriera, una sorta di “scatto di crescita” che lo ha portato a ridosso del numero 100 al mondo (è il 101) e che segue quelli già avuti nell’autunno 2022 (primi Challenger vinti) e a gennaio 2023 (qualificazione e primo turno agli Australian Open). Flushing Meadows sarà, come detto, il terzo slam consecutivo perché Mattia ha già partecipato a Roland Garros e Wimbledon uscendo a testa altissima – in cinque set – contro teste di serie (Tiafoe e Shelton).

Per coronare il sogno di superare il primo turno però, Mattia dovrà affrontare una leggenda del tennis attuale, lo svizzero Stan Wawrinka. 39 anni, nato a Losanna, il giocatore elvetico ha in bacheca nientemeno che tre titoli negli Slam tra cui uno proprio a New York nel 2016 (gli altri: Australia 2014, Parigi 2015), un totale di 16 titoli ATP, una Coppa Davis nel 2014 insieme a Roger Federer e l’oro olimpico a Pechino 2008 (doppio, ancora con re Roger). Numeri che sono valsi a Wawrinka l’assegnazione di una wild card da parte degli organizzatori perché – e qui Bellucci può iniziare a sperare – lo svizzero è attualmente al numero 176 del mondo mentre il nostro Mattia spera nell’ingresso in Top 100 per la prima volta in carriera.

Sul campo 17 di New York andrà quindi in scena uno scontro generazionale – tra i due ci sono 16 anni di differenza – Bellucci è nato nel 2001 quando Wawrinka ha disputato i primi incontri nel circuito – dal pronostico aperto. Il match si disputerà nella tarda serata italiana di martedì 27 (non prima delle 23: significa che può tranquillamente cominciare a notte inoltrata…) e sarà trasmesso sia da Sky/Now sia probabilmente da SupertennisTV, il canale federale che ha acquisito i diritti in chiaro degli US Open (QUI una bella videointervista allo stesso Bellucci). Bellucci dovrà sfruttare i propri punti di forza (tra i quali anche il feeling con il cemento) per attaccare l’esperienza e la solidità di Wawrinka, che da fondo campo resta un califfo anche a 39 anni. Vinca il migliore.